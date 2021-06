Trabajadores de As Pontes demandan «soluciones» ante la Xunta a 13 días de que expire el acuerdo para mantener plantilla

Trabajadores propios y de empresas auxiliares de la central térmica de Endesa en As Pontes han demandado a las puertas de la sede del Gobierno gallego en Santiago de Compostela que las «promesas» se conviertan en «soluciones» a falta de 13 días para que el 30 de junio expire el acuerdo de mantenimiento de la plantilla.

En la mañana de este jueves, decenas de empleados de Endesa y de las compañías auxiliares de la central se han concentrado ante el edificio administrativo de San Caetano para reclamar al Gobierno autonómico y también al central que aporten «soluciones» para la continuidad de los puestos de trabajo que dependen de la planta de Endesa.

Acompañados por el presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, y otros cargos del Partido Socialista, los manifestantes han coreado consignas como ‘Teresa Ribera, al ERE tú primera’, ‘No es transición, esto es destrucción’ o ‘Queremos trabajar, no emigrar’.

En declaraciones a los medios a las puertas de San Caetano, el responsable de CCOO José Hurtado –que ha tomado la palabra en nombre de los tres sindicatos convocantes de la protesta (Comisiones, UGT y CIG)– ha recordado que el próximo 30 de junio finaliza el acuerdo para el mantenimiento de la plantilla y que, a partir de esa fecha, «Endesa va a empezar a despedir gente y a quedarse con el mínimo, tanto de auxiliares como de personal propio».

En este sentido, ha apuntado que la empresa encargada de los servicios de limpieza en la central ya ha anunciado un ERE extintivo que reducirá a «menos de la mitad» su plantilla. Además, los sindicatos creen que, a partir de agosto, la planta dejará de contar con trabajadores de las empresas auxiliares y se reducirá al 30% la plantilla de empleados directos de Endesa.

«Hablamos de transición justa, pero esto no es transición justa cuando se queda el empleo atrás», ha incidido el sindicalista antes de poner el acento en la ausencia «de respuesta» después de la petición de información trasladada a Xunta y Estado hace dos semanas.

«Se habla de proyectos, en líneas generales, pero no tenemos ninguno encima de la mesa», ha continuado, antes de recordar que Endesa «alega que la Xunta no le favorece» con el desarrollo de proyectos eólicos y que, por ese motivo, «dice que se va» de As Pontes, lo que supondría «un problema para toda la comarca».