Cabanas-Inauguración do mural das Emocións no «Eladia Mariño»

O concello de Cabanas anuncia que o vindeiro luns día 21 ás 12:30 horas terá lugar a inauguración do mural das emocións no CEIP Eladia Mariño (Camiño do Barreiro 14)

O acto contará coa participación de representantes do Concello de Cabanas, da ANPA O Castiñeiro, CEIP Eladia Mariño e CEFORE.