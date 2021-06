Narón-David Pita, elegido secretario de la ejecutiva local del PSOE. hace un llamamiento a la unidad y al diálogo

En la tarde de este viernes, en una jornada marcada aún por las medidas y restricciones de la COVID-19, en el Auditorio Municipal de Narón, se celebró, a las ocho de la tarde en segunda convocatoria, la Asamblea Extraordinaria del PSdeG- PSOE naronés para elección de la nueva Comisión Ejecutiva Local, que marcará las líneas a seguir y el trabajo a desarrollar a partir de ahora por la militancia socialista en el municipio.

El Portavoz Municipal Socialista, José David Pita Breijo obtuvo el respaldo del 97% de la militancia asistente con un único voto en blanco.

Comisión ejecutiva

La candidatura encabezada por David Pita fue la única presentada en tiempo y forma. Su composición es paritaria y mayoritariamente renovada. Las personas que lo acompañarán en esta nueva etapa son:

Juan Carlos Fernández Fernández: Secretario de Organización

Susana García Grueiro: Secretaria de Política Municipal

Paula Cristina Alves de la Silva: Secretaria de Igualdad y Acción Social

José Manuel García Romero: Secretario de Administración y Participación Ciudadana

Jesús Pérez López: Secretario de Formación y Empleo

Ana María Dopico Pérez: Secretaria de Sanidad y Bienestar Social

Unidad y diálogo

El candidato hizo en su intervención un recuerdo cariñoso a su antecesor, Octavio Dopico, y dijo que “este é un reinicio da Agrupación Socialista de Narón despois de dous anos e medio de inexistencia e fago un chamamento á unidade, ao traballo en equipo con toda a militancia para dar unha maior visibilidade e reforzar ao PSOE no municipio, coa finalidade de conseguir a alcaldía do concello nas vindeiras eleccións municipais”.

En su discurso también dijo “serei o Secretario Xeral do diálogo para traballar con todas e con todos. No equipo me acompañan persoas preparadas, con ilusión e con ganas, e nunhas semanas convocaremos novamente á militancia para presentar un plan de traballo e actividades que marquen a dirección da agrupación socialista en prol do noso concello e da cidadanía naronesa”.