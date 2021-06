Un ratito de moda- Moda en As Pontes.

Carlota González Navarro

Siempre me ha gustado comprar en el pequeño comercio y sólo en casos puntuales compro ropa on line. Me acuerdo que allá en el año 2017, estaba buscando dónde comprar una marca que me gusta mucho y de la que os iré hablando que es Higly Preppy, tiene unos diseños muy originales y las telas son de mucha calidad. Así que escribí a la marca y me comentaron que la vendían en una tienda situada en As Pontes de García Rodríguez llamada Vlmoda, y como estaba muy cerca de Ferrol, mi ciudad, me acerqué a echar un vistazo.

Me acuerdo que cuando llegué la dueña de la tienda, Manuela, estaba tomando un café con unas clientas y al cabo de cinco minutos me encontré tomando un café con bizcocho y hablando con aquellas personas tan agradables, de moda, viajes, nuestros hijos …. entre otros muchos temas. Así que empecé a ir muy a menudo no sólo porque me encantaba su ropa sino porque me lo pasaba muy bien en aquellas charlas tan entretenidas. Pronto descubrí que la gente de As Pontes es sencilla, amable y muy hospitalaria.

Al cabo de un tiempo, comenzamos a sacar fotos de sus colecciones en mi Instagram, lo que contribuyó a que mi cuenta creciera ya que mi fondo de armario desgraciadamente no es tan grande. Eso sí, cada vez que iba picaba un pantalón, un vestido…o dos. ¿Qué mujer (a la que le guste la moda, claro), es capaz de probarse 20 vestidos espectaculares y no llevarse ninguno a su casa?

Si alguna lectora me puede dar un truco, se lo agradecería, pero a mí me resulta

literalmente imposible.

He aprendido mucho de moda gracias a las dueñas de Vlmoda y Vilaboymoda,

Mª Manuela Ramos Bouza y Mª José Ramos Bouza. Son tiendas con una

gran tradición, comenzó su abuela en el año 1955, con Vlmoda, una tienda local dedicada a la venta de colonias a granel, telas, hilos entre otros productos.

Posteriormente, fueron sus padres los que continuaron con Vlmoda y Vilaboymoda, hasta que ellas siguieron con el negocio familiar, siendo la tercera generación.

Vlmoda se encuentra situada en la avenida Coruña 27, tiene marcas como ; Higly Preppy, Scotch&Soda, Tommy Hilfiger, Replay, Yerse, Superdry, Scotta, Lasal, Daniel Chong, Mr. Boho, Popa, entre otras, siendo su último fichaje, Le Cruel, una nueva marca que dará mucho que hablar.

Vilaboy está ubicada en la calle, Ramón Cabanillas 15, y entre sus marcas se encuentran; Alba Conde, Kocca, Twinset, Liujo, Cambio, Moskada, Rinopelle, Indi&Cold, Gant, Etiem, Lacoste, Wrangler, Valentino y Wayuu.

Son tiendas unisex, con mucha experiencia en el mundo de la moda, donde podéis encontrar cualquier estilo y prendas para cualquier ocasión. Tienen tienda física en As Pontes y Miño, pero podéis verlas también en Facebook, Instagram, y su tienda on line, vl.vilaboymoda.com y vilaboymoda.com.

Así que ya sabéis a dónde podéis ir si queréis ver todas estas marcas y de paso tomaros un rico café.