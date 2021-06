Preocupación ante el proyecto de viabilidad de las instalaciones deportivas de A Malata

Las aguas «andan un poco revueltas», nunca mejor dicho lo de las aguas, ante la demanda por posibles irregularidas en torno a las instalaciones públicas de A Malata, piscina y demás,a cargo de una buena representación de los centros de actividades físicas saludables de Ferrolterra (centros de Yoga, Pilates, entrenamiento personal, fitness y gimnasios.

La pasada semana se han reunido en la sede de COFER con el fin de demandar esas irregularidades así como pedir «responsabilidad y visión de futuro ante el estudio y proyecto de ampliación privatizado que se quiere llevar adelante para los próximos 39 años, es decir hasta el 2060.

Los reunidos han elaborado un comunicado en el que señalan que

«El Ayuntamiento de Ferrol da por válido un estudio de viabilidad que no tiene en cuenta las diversas realidades del deporte y actividad físico de nuestra ciudad, presentan un modelo subjetivo orientado exclusivamente a la gestión económica y la obtención de beneficios, servicios de baja calidad, masificados, no profesionalizados, que por el contrario no presenta unas cuotas propias de las instalaciones municipales, además de contener dicho plan con errores flagrantes, como se le hizo saber al Ayuntamiento en los numerosos alegatos presentados por el colectivo hasta el pasado día 7 de Junio».

Renuncia a un modelo deportivo

«El Ayuntamiento de Ferrol renuncia a liderar un modelo deportivo en Ferrol, (una ciudad pionera y competitiva en numerosas especialidades deportivas) optando por una gestión privada que presta servicios en competencia desleal desde hace 20 años al no pagar absolutamente nada por una superficie de casi 3000 m2 de espacio público para beneficio de una macro-empresa privada, siendo totalmente injusto con el sector privado, asociativo, federativo, sanitario, ya que incluso señala el propio Ayuntamiento, que es quien contrata y paga mas de 18.000 € por este plan de viabilidad, que califica como competencia a decenas de pequeños centros de la ciudad (mas de 50) asentados en todos los barrios desde hace muchos años e incluso mencionan hasta la piscina municipal de Caranza entre otros competidores, siendo un despropósito total el citado estudio».

Entidades colaboradoras

«Nuestras entidades de cercanías y “de barrio”, no son competidoras, somos colaboradoras seguimos aquí, apostando por Ferrol, muy golpeadas por la Covid 19, haciendo frente a nuestras responsabilidades tributarias, y como desde hace muchos años ofreciendo nuestros servicios, especialidades y profesionalidad al ayuntamiento de Ferrol. Titulad@ s y profesionales con experiencia, ratios de alta calidad en atención, centros muy arraigados y distribuidos por todos los barrios de la Ferrol, dinamizamos nuestro entorno y nuestra clientela ya pasó a ser familia».

Desempleo y cierre de locales

«Uno de los grandes problemas de Ferrol es el desempleo y la pérdida poblacional. ¿El Ayuntamiento de Ferrol, que nos ofrece? Un “modelo fagocitador” que traerá como consecuencia 60 empresas menos, mas de 200 puestos de trabajo menos, 60 locales más vacíos y una importante pérdida de poblaciòn.

¿Puede Ferrol permitirse más paro y más pérdida de población ? Nos creemos que no«.

El ejercicio físico es cada día más demandado, El Ayuntamiento de Ferrol tiene oportunidad de crear puestos de trabajo dignos para la ciudad y una red de colaboradores con nuestros centros de cercanías para llevar a cabo lo que debería ser su atención prioritaria, Deporte para tod@ s, sin barreras que impidan o limiten la práctica de la actividad física y el deporte.

Un “Proyecto Ferrol Saludable” real

«Esperamos que la sociedad ferrolana y sus representantes políticos tomen buena nota de todas estas consideraciones y en los próximos días y semanas reorientemos entre todos un “Proyecto Ferrol Saludable” como realmente se merece, innovador, de futuro y referente en Galicia, con una colaboración público-privada positiva para todos y con una nueva instalación acuática en la Malata lo mas ampliada posible para todas las actividades acuáticas que desde años tanta lista de espera tiene nuestra ciudad de natación terapéutica, de aprendizaje, etc, y no de actividades atendidas ya en los barrios.»