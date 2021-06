Cabanas-Bando de prohibición para celebrar fogueiras de San Xoan en solo público e praias

O alcalde de Cabanas Carlos Ladre Brague anunciou en cumprimento do establecido no art.21.1.e da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local que durante a noite que transcurre do día 23 ó 24, prohíbese a celebración das tradicionais fogueiras de San Xoán en solo público municipal, espacios de titularidade municipal e praias