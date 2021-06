San Sadurniño-El ayuntamiento celebrará la primera reunión para tratar del Parque Eólico «Caaveiro»

El Ayuntamiento fijó para el próximo viernes 25 de junio a las 20.00 h. en el local social de Naraío la primera reunión para hablar de los proyectos eólicos que pretenden implantarse en el municipio y, más concretamente, del P.E. «Caaveiro» que está en este momento en fase de exposición pública y alegatos. En el encuentro se trasladarán todos los datos disponibles sobre el alcance del proyecto y se contará con el punto de vista de un experto del Observatorio Eólico de Galicia, con el objetivo de facilitarle al vecindario la máxima información sobre una infraestructura que, de ir adelante, tendría una alta incidencia en el territorio.

Este proyecto, promovido por la empresa italiana ENEL (ENDESA) prevé la instalación de 14 aerogeneradores de grandes dimensiones en San Sadurniño, Neda, Fene y Cabanas. Cinco de ellos, los de mayor tamaño, se erguirían hasta los casi 200 metros de altura en la zona de Naraío y en el límite sur de la parroquia de San Sadurniño.

El proyecto -que afecta también a la Capela y As Pontes- sitúa dos molinos a unos 600 metros de núcleos habitados, mientras que los otros aparecen sobre el plano a escasos 300 metros de viviendas, como ocurre con los dos diseñados para el entorno de la Penamoura y el referenciado cerca de las Cancelas. El proyecto técnico recoge además otras actuaciones con repercusiones para la el paisaje, el patrimonio, las propiedades y las infraestructuras locales, como son la ejecución de los accesos al parque, líneas de evacuación, ocupaciones temporales de terrenos o la modificación de pistas y carreteras para acarrear materiales durante las obras.

«Es mucha información, son muchas cosas las que hay que mirar con detenimiento para ver cómo nos afectaría este parque eólico, mientras que el plazo para alegar es muy escaso. Por eso es tan importante acercar en este momento toda la información posible sobre el proyecto en sí, sobre cómo operan las empresa eléctricas y sobre los derechos que nos amparan», explica Secundino García.

Por este motivo, el Ayuntamiento solicitó la colaboración del Observatorio Eólico de Galicia, una entidad de carácter técnico e independiente integrada por la Universidad de Vigo, la Fundación Juana de Vega y la Fundación Isla Couto que lleva años asesorando a ayuntamientos, asociaciones y particulares en relación con el despliegue de parques eólicos

Uno de sus expertos acudirá a la reunión para explicar cómo se están tramitando los parques de la zona sobre los que existen proyectos publicados y, más en detalle, el contenido del P.E. Caaveiro en cuanto a dimensiones, equipamiento y aficiones. Además, también comentará las estrategias empleadas por las eléctricas para agilizar el proceso de implantación con los menores costes posibles en términos económicos y de contestación social. En este sentido, desde el Ayuntamiento y desde el propio Observatorio se recomienda no firmar ningún contrato de alquiler o venta de terrenos sin el debido asesoramiento y también se aconseja que, si el parque finalmente va adelante, la negociación se lleve a cabo de manera colectiva

La reunión está fijada para el viernes 25 de junio a las 20.00 h en el local social de Naraío -al pie del campo de fútbol de A Veiga-. Si se excediera el aforo del local -se recomienda que por cada familia o domicilio solo acuda una persona-, la reunión se haría al aire libre. También se aconseja leer esta guía publicada por el propio Observatorio Eólico de Galicia, donde se explican muchas de las cuestiones generales de las que se va a hablar el próximo viernes

La convocatoria tiene por finalidad informar y analizar con el vecindario el proyecto del Parque Eólico Caaveiro, el primero que está en fase de exposición pública. Sin embargo, cabe la posibilidad de que en próximas fechas vayan abriéndose nuevos plazos de alegatos de otros parques que también incidirían en mayor o menor medida en el territorio municipal. Para entonces, el Ayuntamiento también organizaría reuniones informativas en las zonas más directamente afectadas.

Los otros proyectos que hay publicados en internet -sin plazos de alegato por el momento- son los del parque Noreste -promovido por Greenalia Wind Power- y lo del Parque Eólico Carbeira, de la portuguesa EDP Renováveis, que tocan en ambos casos los ayuntamientos de Valdoviño, San Sadurniño (la zona de Bardaos), Cerdido y Moeche. Otros que están publicados y en fase de alegatos son el P.Y. Tesoro (A Capela y As Pontes, ENEL) y el P.E. Pena do Corvo (Monfero, Iberdrola) y se prevé que a la vuelta de unos días también salga a la luz el proyecto completo y la apertura del plazo de exposición pública del Parque Eólico Moeche, también de ENEL, como parte de un macrocomplejo de seis parques independientes distribuidos en 50 kilómetros a la redonda de As Pontes.

Anuncio publicado en el BOE sobre la exposición pública del P.E. Caaveiro (alegaciones hasta el 27 de julio)

Representación sobre Google Earth de los molinos del PE Caaveiro que más le afectarían a San Sadurniño. (La altura de los aerogeneradores no está a escala exacta del terreno)