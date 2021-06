Acto de entrega de los premios «Ferrol Mola» organizado por el Área de Cultura de la UDC

El Salón de Actos Concepción Arenal del Campus de Ferrol acogió la entrega de los premios del Concurso de Fotografía vinculado a la exposición “A Volta ó mundo con Ferrol Mola” que promovió el área de Cultura de la Universidad de la Coruña a comienzos de 2020 y que pudo visitarse, de manera totalmente gratuita, en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario. El acto estuvo presidido por la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, María Jesús Movilla Fernández, la vicerrectora de Igualdad, Cultura e Deporte, Cristina López Villar, y la adjunta de Cultura, Leticia Eirín García.

Durante los casi tres meses que estuvo expuesta, la muestra de arte urbano “A Volta ó mundo con Ferrol Mola” acercó a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general al universo del “Macaco Amarelo”. Como actividad relacionada, el área de Cultura de la UDC convocó un Concurso de Fotografía en el que el único requisito para poder participar era que apareciera el famoso “Macaco”.

Premios

“A que máis xente ten” – Jacobo Tereixa Pita do Colexio Cristo Rey de Oleiros (A Coruña)

“Do país máis lonxano” – María Corral Morandeira

“A mellor con Pachara” – Beatriz Crespo Rosas

“A mellor do Campus” – Juan Casal Mera

“A máis artística” – Wei Chen Sun

“A máis divertida” – Noelia Pita Fernández

“O mellor selfie” – Jorge Meis Díaz “A máis orixinal” – Ana Balado López

Accésit 1 – Asociación Teima Down Ferrol

Accésit 2 – Sara Amigo Rodríguez, Mario Fernández López e Mateo Souto Pantín

Foto: Los galardonados posan junto con la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, María Jesús Movilla Fernández, con la vicerrectora de Igualdad, Cultura e Deporte, Cristina López Villar, y más con la adjunta de Cultura, Leticia Eirín García, en los jardines del Campus de Ferrol.