La Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol convoca un curso de formación para socorristas

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, presidió el pasado lunes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ferrol una nueva sesión plenaria de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol, que integra a los municipios de Ares, Cabanas, Cedeira, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda y Valdoviño.

Durante la celebración del pleno se dió cuenta de la adjudicación del contrato del curso de formación para la obtención del certificado de profesionalidad de socorrismo en medios acuáticos naturales, que impartirá la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia ( FESSGA). El BOP publicó el día 23 (https:// bop. dicoruna.es/ bopportal/publicado/2021/06/23/2021_0000005242.pdf) la convocatoria del curso

Las bases contemplan que el curso ofrece 15 plazas y tendrá una duración de 420 horas (340 formativas y 80 de prácticas profesionales no laborales en espacios acuáticos naturales). Para participar será necesario ser mayor de 16 años, poseer la certificación ESO y encontrarse empadronado en cualquiera de los ayuntamientos que forman parte del destino turístico Ferrolterra-Rías Altas de acuerdo con la Ley 7/2011, de 27 de octubre , del turismo de Galicia: Ares, Cabanas, A Capela, Cariño, Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume, As Pontes de García Rodríguez, San Sadurniño, As Somozas, Valdoviño y Vilarmaior. La finalidad de este curso es dotar del certificado profesional de socorrista en espacios acuáticos naturales prevenido situaciones potencialmente peligrosas e intervenido de forma eficaz ante un accidente o situación de emergencia en este tipo de medios acuáticos.