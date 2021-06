Narón-Inauguración do novo campo de céspede artificial do estadio municipal Río Seco

Valentín González Formoso presidente da Diputación da Coruña inaugurou hoxe, xunto á alcaldesa do Concello de Narón, Marián Ferreiro, o novo campo de céspede artificial de última xeración do estadio municipal Río Seco, que foi financiado con fondos do Plan Único.

O campo, se sitúa ó norte do xa existente de herba natural e que foi executado cun orzamento de 414.000 euros, permitirá ó Concello de Narón contar cun novo equipamento deportivo para dar servizo á multitude de equipos locais de todas as idades que utilizan as instalacións deste complexo para os seus adestramentos e competicións oficiais, reducindo así o uso do campo de herba natural para poder mantelo nun mellor estado de conservación ao longo do ano.

A superficie total da plataforma de céspede sintético, construído con herba artificial de última xeración dun fabricante recomendado pola FIFA, é de 100 metros de largo e 63 de ancho, reservándose 97 metros de largo por 60 de ancho para a superficie de xogo, marcada por liñas que delimitan un campo de fútbol 11 e dous de fútbol 7.

Ademais das dúas porterías regulamentarias de fútbol 11 e das catro de fútbol 7, coas súas correspondentes fixacións e red, o terreo de xogo dispón dunha protección de varanda e un peche de malla perimetral que chega aos 4 metros de altura.

González Formoso destacou que “isto é outro exemplo máis de como o Plan Único axuda a mellorar as infraestruturas dos concellos” e lembrou que incluso “sen ter competencias na materia a Deputación financia a 96 entidades deportivas da provincia”.

Marián Ferreiro agradeceu o apoio da Deputación “por brindarnos sempre a tan necesaria colaboración entre administracións” e explicou que “Narón é deporte e queremos que os naroneses e naronesas teñan unhas instalacións acordes ás súas necesidades”.

A deputada de Deportes, Cristina Capelán, tamén estivo presente no acto de inauguración xunto con representantes de diversas institucións e entidades como a Federación Galega de Fútbol; Proyfe; Grupo FG; Racing Club de Ferrol; S.D.C.R. Narón O Freixo; S.D. O Val; C.F. Estrella; Narón Balompé; e o

Colexio de árbitros.

Tralos discursos das autoridades e o descubrimento dunha placa conmemorativa, os equipos ‘A’ e ‘B’ das categorías prebenxamín e benxamín do Narón Freixo disputaron os partidos inaugurais do novo campo e, tanto os xogadores e xogadoras como os representantes das entidades presentes, recibiron cadanseu agasallo.