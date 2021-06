A fondo con Jorge Suárez.-«Estoy muy orgulloso de haber pasado por la alcaldía»

(P.S.)-Jorge Juan Suárez Fernández, 46 años, (Vigo, 27 de diciembre de 1975) se trasladó a Ferrol durante la primera década del siglo XXI. Licenciado en Derecho es funcionario del cuerpo de la Administración de Justicia , fue delegado sindical en CC.OO, y es militante de Izquierda Unida. Alcalde de Ferrol desde el 13 de junio de 2015 al 15 de junio de 2019. Hoy en la oposición junto a otros dos compañeros de Ferrol en Común.

Nos vemos en el despacho de FeC en el concello, de éste actual al que tenía hasta junio de 2019 hay un abismo, pero es cómodo, y en él , frente a frente y «sin condiciones» y sin prisas, durante una hora, lo entrevistamos

DOS AÑOS DE GOBIERNO DECEPCIONANTE

La primera pregunta, obligada es la de que haga un balance de estos dos años de gobierno, en solitario, del PSdG-PSOE con Ángel Mato a la cabeza.

-JSF.–«Si tengo que utilizar una palabras…..decepción. Decepción porque pensamos que se podía articular un acuerdo de izquierdas mejor que en nuestro anterior mandato, incluso, por las personas que conformaban cada candidatura pero..no fue así. Tuvieron los votos del BNG y los nuestros de FeC y luego ya se miró para otro lado».

GAD.-Si, porque aunque Ferrol en Común apoyaron la investidura de Ángel Mato como alcalde…están en la oposición.

-JSF.–«Si, pero bueno, hubo una negociación previa. Nosotros queríamos que se formara un gobierno de coalición pero desde el primer momento hubo largas reuniones, maratonianas diría incluso, pero no se puso sobre la mesa el listón que nosotros pretendíamos por el lugar que ocupamos electoralmente y no pudimos hacer otra cosa que apoyar, como no podía ser de otra manera por nuestro ideal de izquierdas a Ángel Mato para la alcaldía pero no pudimos formar parte de un gobierno en el que nuestro papel iba a ser irrelevante».

GAD.-Aunque muestran apoyos, escasos a veces, parece que las relaciones no son todo lo buenas que esperaban en un principio.

-JSF.-«Bueno, si miramos objetivamente los plenos hubo escasos acuerdos pero todos de importancia para la ciudadanía y en ellos los hubo al cien por cien, o por lo menos muy por encima de otros grupos municipales, si que es cierto que cuando te interesan proyectos o quieres colaborar en la acción de gobierno y no salen en las comisiones informativas y solo podemos conocer la realidad política del ayuntamiento a través de la prensa ..pues si que resulta decepcionante por no decir casi ofensivo, no a nosotros que es lo de menos, sino a nuestros votantes que los acuerdos se conozcan antes por los medios de comunicación que por los propios grupos políticos».

-GAD.-Pero volviendo a los momentos iniciales, ¿de esas reuniones previas en el Parador no tomó el grupo de gobierno algunas de las propuestas de FeC?.

-JSF.-«Ferrol es una ciudad que todos conocemos muy bien. Yo creo que las necesidades que tiene son compartidas por lo menos en un ochenta por ciento por todos con la diferencia del cariz ideológico de cada atención política; son compartidas en lo urbanístico, en lo social, en lo laboral..muchas veces los temas políticos coinciden. Si que es cierto que el programa político municipal trabajado por un grupo y por otro, por el PP y el BNG se ve que tienen una base muy diferente de trabajo y la síntesis a veces es enemiga de la propuesta,…no digo más».

AFÁN DE TODOS LOS GRUPOS POR CONSTRUIR

-GAD.-Entonces hablemos de presupuestos. Ustedes ese tema lo conocen bien, pero sabemos que Ferrol en Común ya ha mantenido estos días conversaciones con el alcalde, ¿Cómo va ese tema?.

-JSF.-«Yo creo que la realidad de como se cuentan las cosas es muy diferente. Nosotros por desgracia sufrimos una ruptura de gobierno seguramente haya habido errores propios y eso motivó el retraso en la presentación de las cuentas. Pero yo creo que ahora mismo, en este año, lo que conozco en la historia de Ferrol nunca en la ciudad hubo por parte de todos los grupos tanto afán de construir como ahora.

Yo podría decir que problema en el mandato anterior había gobierno y oposición, no había esa unión entre unos y otros. En este mandato el problema es que la oposición quiere ayudar y el gobierno no se quiere dejar ayudar, prefieren que todo siga en punto muerto a avanzar con la colaboración de un grupo u otro, se mira más el autobombo que la construcción de ciudad de un proyecto colectivo.

Estamos a finales del mes de junio del 2021, yo había presentado un presupuesto en diciembre de 2016 que no obtuvo los votos necesarios y el siguiente fue en el 2018, pero nosotros queremos aprobar el de este año, desde luego nuestra intención es que cuanto antes haya proyectos para la ciudad estamos dispuestos a ceder y ojalá que salga adelante, es un poco tarde y yo creo que ya se debería estar trabajado en el del 2022 pero es decisión del gobierno».

GOBERNAR EN MINORÍA

-GAD.-Algo que también conoce usted es gobernar en minoría…¿es difícil o digamos que imposible?

-JSF.-«Es difícil, imposible no hay nada.Yo creo que se vió en el mandato anterior que fue muy difícil, estábamos rodeados de unas circunstancias especiales, éramos una fuerza política nueva había luchas internas. Había mucha hostilidad mediáticamente por parte de algún medio en concreto, las relaciones fueron conflictivas en general con la sociedad. También achacable en gran parte a nuestra bisoñez, debo reconocerlo.

Pero repito, imposible no es yo creo que aun siendo difícil ..y pese a lo que se diga nosotros llegamos a acuerdos con el BNG y el PSOE en el tema presupuestos. El presupuesto es el eje fundamental de una acción de gobierno».

DEFENSA Y RECIMIL

–GAD.-Dice buscar acuerdos pero por ejemplo ahí está el convenio con Defensa, ¿no sería positivo finalizarlo de una vez?

-JSF.-«Pero eso tiene unas consecuencias. Nosotros queremos un convenio con Defensa, pero con el convenio que se firmó en el mandato de José Manuel Rey, algo respetable, nosotros no estamos de acuerdo con aquella decisión, pero a día de hoy, seis años después convendría trabajarlo tomando por base el del mandato de Irisarri, en el que pocas diferencias hay salvo la cantidad a paga. Planea construir una cantidad ingente de viviendas y un centro comercial cuando las circunstancias económicas son otras, por lo que habría que reformularlo, es en lo que trabajábamos en nuestro mandato y no nos dio tiempo a finalizarlo cuando el ministerio de Defensa estaba dispuesto. Yo creo que no caben más engaños, el firmarlo hoy y abonar el segundo plazo no va a suponer una actuación inmediata porque el Ministerio ni tiene disposición ni los fondos para acometer esa urbanización de la zona que dependería de un promotor privado y esto y seguro que a día de hoy por desgracia no se va a dar porque no hay construcción de obra nueva en Ferrol.»

GAD.-Otro tema candente, Recimil, es otro caballo de batalla , ya se están iniciando expedientes para expulsión de «okupas».

-JSF.-«Yo creo que se dio un gran paso con la rehabilitación que se está haciendo en Recimil, los trabajos realizados ya dan otra imagen distinta a la de un barrio marginal, hay mucho trabajo por hacer como el mercado. Se está haciendo una gran labor por parte de la Fundación del Secretariado Gitano y otras asociacione y entidades sociales que trabajan en el barrio, los trabajadores sociales del propio ayuntamiento…creo que el desahucio va contra la filosofía de la izquierda. Además estamos hablando no de un particular que se ve perjudicado por otro particular sino que es una administración pública que se ve perjudicada por una actuación particular. Hay que evaluar caso por caso, ver si hay un problema social, porque sucede ese problema y no proceder a la vía del desahucio. De todas formas no creo que se vayan a ejecutar porque en los tribunales también hubo muchas demandas y solo se ejecutaron dos por circunstancias muy puntuales por violencia con otros vecinos»«.

PEATONALIZACIÓN

-GAD.-Ferrol centro va a menos ¿cree que el peatonalizar es positivo? ¿Comercios cerrados?

-JSF.-«Yo creo que es totalmente positivo y la experiencia en otras ciudades así lo avalan. Ahora mismo se puede circular por unas calles y està visto que la peatonalización funciona. Hay que pensar en otras ciudades como Lugo, la siempre mencionadísima Pontevedra, pero es que ahora ya no son casos excepcionales, ahí tenemos a Coruña, zonas de Vigo..en todas las ciudades que aspiran a ser atractivas y sostenibles hay grandes zonas peatonales

Creo que el problema de los comercios cerrados no tiene nada que ver con la peatonalización desde luego si con la crisis ., con la falta de apuesta por el sector naval público, con la pérdida de empleo, población, y una crisis en esta ciudad sostenida en el tiempo desde hace 25 años, por problemas demográficos, la mayor edad, y desde luego con la falta de empleo en el sector industrial y segundo con una falta de apuesta por el Estado para hacer comunicaciones con otras ciudades que no nos aislen con el resto del país».

GAD.-¿Y no sería positivo llegar a un acuerdo para el cierre por horas en la zona centro?

JDF.-«Nosotros tenemos nuestro proyecto creo que todo es evaluable, toda propuesta el legítima y respetable y creo que tampoco conviene meterse en márgenes estrictos infranqueables. La prueba y error de una peatonalización es lógica, no tiene porque conducir a denostar una idea u otra y aquí lo que cabe es mucho debate y diálogo y nosotros siempre estamos a favor de eso.En nuestro mandato hicimos asambleas en el Ateneo, en el Torrente, y había personas que no estaban a favor de la peatonalización, por lo que hay que dar la cara, escuchar y recoger todas las sugerencias».

-GAD.-Y encima cada año bajando el número de ciudadanos…

-JSF.-« Creo, y lo acabo de decir, tiene una vinculación clara con el empleo, donde no hay trabajo la gente se tiene que marchar. Yo tengo un hijo de 18 años y me preocupa que no pueda seguir aquÍ, porque además Ferrol tiene unas condiciones ideales para llevar la vida más confortable posible por tamaño, por medioambiente, por vida sana que es una tradición, y si el Estado frena proyectos como el dique cubierto, el desarrollo del astillero o el de la línea ferroviaria Ferrol-Coruña o el FEVE por el norte…esto no va a cambiar, estamos en un punto de no retorno porque tenemos una dependencia de la administración estatal brutal y aquí hay una realidad que es fundamental, el peso geopolítico dentro de España de los grandes partidos radica en otras zonas como Andalucía, Cataluña y siempre van a pesar mas que el peso de Galicia, se ve claramente con la petición constante del BAM que tençiamos para Ferrol, se nos decía finalmente que era imposible, pero ahora van a construir uno en Andalucía . Yo me alegro por los andaluces pero se ve que la fuerza tractora de otras comunidades no está en Galicia precisamente».

ESTAR EN LA OPOSICIÓN Y EN EL GOBIERNO

-GAD.-Temas generales..Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, se pusieron detrás de la pancarta en Ferrol pidiendo trabajo para el Naval pero el trabajo no llega hasta el corte de chapa de las F.110 veremos si a mediados del 22, ¿es lo mismo estar en la oposición que en el gobierno?.

-JSF.-«Desde luego que no, y con un gobierno de coalición menos, porque las competencias están claras y limitadas, pero de todas formas hay que seguir dando la batalla, llamar a todas las partes, y aquí hay que tener claro que aunque el corte de chapa se haga en el año 22 si el dique cubierto no se construye Ferrol Navantia dejará de ser competitiva y eso va a implicar que cuando se acaben las fragatas no va a haber más trabajo que el que demande la Armada, y eso sabemos que hay ciclos de «pico de sierra» y que cada vez habrá menos porque los fondos del Estado son limitados».

GOLPE ELECTORAL PARA FeC

-GAD.-Repasemos, demos marcha atrás..hasta hace dos años..¿Ferrol en Común tuvo un fuerte golpe electoral?.

-JSF.-«Aspirábamos a más, desde luego, cuando uno se presenta es que piensa que puede aspirar a más. No fue tan duro en ese momento puntual porque la izquierda pudo sostener el gobierno, y las medidas de la izquierda son mejores para Ferrol, no es por una cuestión tipo hooligan o tipo aficionados a políticas, sino que las propuestas son más positivas, como pensarán los de la derecha de sus organizaciones, pero en cierta medida habían sido cuatro años bastante extenuantes y pasamos a un segundo plano y también nos viene bien para refrescar la mente y un poco desde arriba mirar con una perspectiva analizando errores, aciertos y tomar decisiones de cara al futuro».

–GDA.-Pero algo tuvo que hacerse mal porque sino..no pasaría lo que pasó.

–JSF.-«Si, muchas cosas mal. Lo que pasó es que el foco en general, la atención se puso propiciada por nosotros en las disputas internas. Se hicieron cosas muy positivas para la ciudad en todos los ámbitos. En bienestar se hicieron programas nuevos de emergencias, en urbanismo se hicieron obras que llevaban décadas esperando como el mercado de caranza, el paso de santa Marina, la plaza de Armas. En participación se hizo un reglamento que ahora mismo está estancado…en el mandato anterior se hicieron cosas muy buenas lo malo es que casi iniciado el mandato ya hubo una ruptura del pacto, lastramos y mucho las luchas internas con todo el movimiento de las mareas que a nivel de Galicia ocupaban titular tras titular y bueno..creo que no supimos canalizar lo que se esperaba de nosotros y llenar las expectativas que mucha gente tenía.Toca reinventarse, no ideológicamente porque tenemos claro lo que queremos, pero si en el sentido de llegar a más gente con el sentido que nos caracteriza de honestidad diciendo hasta donde podemos llegar sin entrar en quimeras que muchas veces prometemos en programas electorales sabiendo que son imposibles de cumplir y creo que ese juego de engañarnos a nosotros mismos se tiene que acabar».

GAD.-Hablaba usted de aquellas reuniones iniciales en el Parador..¿No se formó el gobierno de coalición por intransigencia, que pasó entonces?.

-JSF.-«Es posible que hubiera intransigencia por todas las partes. Cuando uno no quiere ceder y el otro tampoco..al final si que aparece la intransigencia. De todas formas tampoco fue relevante en el sentido de que once personas siempre van a hacer más que ocho, pero lo más relevante de todo es el programa, la confianza que tuvo Ferrol en Común en darle el bastón de mando a Ángel Mato era en base a un programa político que por desgracia no se está ejecutando ni al treinta por ciento».

EL ERROR DE ÁNGEL MATO

-GAD.-Y según usted..¿Mato gobierna para el partido o para la ciudad?

-JSF.-(se sonríe)-«Es complicado de contestar. Yo es que respeto mucho la posición del alcalde porque pasé por ella y sea del signo político que sea para mi es, repito, muy respetable y además tiene cierto cariz institucional que debe ser respetado.

Yo creo que Ángel Mato tiene una idea de ciudad demasiado construida como si fuese una élite y en estos tiempos de democracia plena yo creo que no caben y su forma de tratar los asuntos de manera tan personal hace que sea visto como un hombre de partido no como un hombre de ciudad. Uno de los grandes errores de Ángel Mato es el estar demasiado por encima del bien y del mal y no tener en cuenta que está ahí gracias a la confianza de unos partidos y de unos ciudadanos no porque el haya sido investido como Napoleón en una catedral con una rama de laurel«.

-GAD.-Por lo que decía usted antes, ¿se entera de la política municipal por la prensa o le informan sobre la marcha?

-JSF.-«Yo me entero por la prensa. las comisiones informativas no tienen ningún sentido, no hay documentación previa enviada a los grupos, cuando un tema se trata en una comisión ya fue previamente informado a los medios de comunicación, tengo que ser sincero y honesto como dije antes y la verdad es que cualquier medida que se va a tomar por este gobierno nos enteramos por algún medio de comunicación».

–GAD.-Hay temas y temas..¿que le parece que se cedan las instalaciones deportivas de A Malata hasta el año 2060?

-JSF.-«Lo veo inviable y además una agresión a la cantidad de empleos que se generan en torno al deporte al margen de A Malata. Yo soy usuario, soy socio de A Malata, creo que tiene que jugar un papel relevante en la ciudad, son unas instalaciones de privilegio, pero hay que tener en cuenta más cosas, no solo eso. Una concesión por 40 años, ya en cualquier ámbito es una aberración, y pienso que en A Malata tenemos que detenernos un poco para centrar este debate y entre todos los agentes, no solo la concesionaria del gimnasio sino también el resto de la gente vinculada al deporte en esta ciudad, ver lo que tenemos que hacer, como debemos colaborar para que nadie salga perjudicado y menos los pequeños negocios vinculados al deporte en Ferrol que a lo mejor llevan 40 años peleándose como iniciativa privada para generar empleo y para que nuestros hijos e hijas lleven una vida saludable».

-GAD.-¿Y esa frase que aparece en algún cartel de «gobierno local todo é fume»?

-JSF.-(vuelve a sonreir)«La verdad es que han pasado muy rápido dos años para ver tan pocas cosas.Yo quiero ser prudente y no hablar de otros tiempos en los que parece que también eran conocidos por esto en los que parece que la política de dejar pasar el tiempo favorecía electoralmente,y así se ve en las encuestas, pero a veces merece que se hable mal de uno, lo digo abiertamente, como pasó conmigo en algunas veces por unos tenis, una camisa, unas palabras, por lo que sea, y poder dar resultados. La paz a cualquier precio en política no es un valor, es mejor tener un trabajo y que la mayoría vea que tus propuestas se llevan a cabo que permanecer en un estado catatónico en el que solo esperamos que las encuestas nos sigan dando soporte».

MUY ORGULLOSO DE HABER PASADO POR LA ALCALDÍA

-GAD.-Estamos finalizando pero queda esa pregunta …¿se ha olvidado de sentarse en la poltrona?

-JSF.-«Yo realmente sentado en la poltrona..no se…quizás me equivoqué algo, pero a mi modo de ver yo creo que nunca llegue a sentirme parte de ninguna poltrona. Si que es cierto que puedes vivir un poco confundido en la percepción de la realidad cuando ejercer el cargo porque todas son alabanzas, todos son tus amigos, todos quieren lo mejor para ti,y cuando pasa el mandato los que eran tus amigos se quedan pero mucha gente desaparece.Pero aunque tuviera la percepción de esa realidad un tanto confusa como le puede pasar a todo el mundo que pasa por una alcaldía, por una cargo público, nunca me sentí tan apegado como para ahora lamentarme, yo vivo muy tranquilo y muy normal y estoy muy orgulloso de haber pasado por la alcaldía».

-GAD.-Su futuro. ¿A dos años vista volvería a aceptar ser candidato?

-JSF.-«No lo se. No lo se porque entran en juego muchas circunstancias, familiares, personales, políticas. A mí la política… no exclusivamente pero compaginarla con mi profesión no niego que no me guste, me gusta el debate político, me gusta ver como a veces el trabajo da resultados, no me gustan evidentemente las frustraciones, no puedes luchar contra los elementos porque vienen determinados de otros lugares, pero la verdad es que a día de hoy no puedo decir si..no..depende de muchos variables».

-GAD.-Entre esos variables ¿depende con quien, no?, ¿podría ser con Ferrol en Común, Podemos, Mareas, ..Esquerda Unida?.

-JSF.-«Si, eso también (se sonríe). Yo nunca me escondí, soy militante de es Esquerda Unida desde el año 2012. Soy militante de CC.OO. desde que empecé a trabajar y soy partícipe de la creación de Ferrol en Común. Creo que con eso lo digo todo. Ferrol en Común logró algo histórico, para muchos para mal, para otros muchos para bien, pero si algo histórico para una fuerza a la izquierda del PSOE llegase a lograr la alcaldía de la ciudad es algo yo creo que inédito en la historia de la democracia española. Bueno no se lo que nos deparará el futuro, no tengo una bola de cristal a lo mejor me toca el cupón y estoy en las islas Seychelles (dice sonriendo una vez más).

-GA.-Con la mano en el corazón ¿hubo momentos en los que pensó en dimitir?

-JSF.-«Puede que hubiera algún momento muy puntual de mucha presión, muy estrés,quien no en la vida se plantea alguna vez el cesar en determinado sitio..pero fueron momentos breves y no determinantes. Tampoco creo que más allá de esa presión auto sometida no creo que hubiese alguna razón externa para llevarme a la decisión de dimitir, ninguna vinculación con temas de corrupción ni de vergüenza política. Yo creo que la dignidad la supimos mantener«.

FERROL TIENE FUTURO

-La última pregunta y como la primera también obligada. ¿Ferrol tiene futuro?.

-JSF.-«Si, Ferrol tienen futuro si le conseguimos dar todos a la tecla y aquí interpelo a todos los ciudadanos, debemos creer que lo tiene. Siempre lo digo , la gente que viene de Ferrol con la que yo me entrevisté en el despacho de la alcaldía, todos, ven el potencial que tiene esta ciudad. Ahora bien, hay que desarrollarlo con acuerdos, con política, y que alguna vez aprendamos de los errores del pasado y no volvamos al permanente ciclo vital que sufre esta ciudad en lo político«