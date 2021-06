La Xunta abre el plazo de los minicampamentos «Coñece Galicia», uno de ellos en Valdoviño

La conselleira de Política Social, Fabiola García, acompañada por el alcalde de Valdoviño, Alberto González, presentó en la mañana de este viernes, día 25, en el hotel A Roda, en la playa de Meirás del ayuntamiento de Valdoviño, los minicampamentos de verano, que este año celebrarán su segunda edición tras el éxito de acogida del año pasado.

La inscripción para las 600 plazas ofertadas, 67 más que el año 2020, puede hacerse en la web de la Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado y cerrará cinco días antes del inicio de cada turno o, en su caso, hasta completarse.

Esta iniciativa, señaló Fabiola García, tiene un doble objetivo: «por una parte, ofrecer una opción de ocio activo a los jóvenes gallegos, con la particularidad de que son estancias rápidas de cinco días de duración»; y, por otra, «ayudar a dinamizar el sector hostelero, que tanto sufrió este año». Se trata, añadió, de ofrecer “un verano tranquilo y un verano seguro” a las familias y a los chicos que participen en la campaña estival de la Xunta, que este año se desarrollará bajo el lema “El verano que mereces”.

Dirigida a niños de entre 10 y 14 años, sirve tanto para apoyar la adquisición de competencias y habilidades por parte de las personas más nuevas como para fomentar el conocimiento de la riqueza natural y patrimonial de Galicia, el cuidado del medio ambiente y el ocio educativo. Con el objetivo de hacer más accesibles los minicampamentos, la Xunta aplicará descuentos del 50% a las familias numerosas o monoparentales y del 25% a todos los usuarios del Carné Xove, que llegará de forma gratuita a los domicilios de las 400.000 jóvenes y chicos gallegos.

Paddle surf, gincanas y geoaventura

Además de Valdoviño Mariño, donde los participantes podrán disfrutar de actividades náuticas como surf, paddle surf o kayak, así como rutas y juegos fuera del agua el programa ofrece otras doce propuestas distribuidas por toda la geografía gallega, que incluyen gincanas, geoaventura, rastreo de fauna o tiro con arco, entre otras actividades. Así, en la provincia de A Coruña, Teo acogerá Actividades multiaventura y de inmersión y conocimiento del patrimonio natural y cultural la tiene Teocio; y en la de de Pontevedra se desarrollará Aventura en Paradanta, en el concello de Covelo; O noso rural II, en Lalín; Natura II, en el Salnés; Natureza e mar, en Bueu. Ourense ofrecerá las iniciativas Somérxete na natureza, en Pobra de Trives; y Acción no Arnoia, en Allariz; y Lugo, A conquista de Foz; Eco-Verán, en Monforte; Aventura na montaña, en Cervantes; A descuberta da Pobra do Brollón; y Xeocampamento en las montañas do Courel, en Folgoso do Courel.

Estas localizaciones se suman a las ofertadas en los campamentos y en los campos de voluntariado que, junto a los minicampamentos, integran la programación de la Campaña de Verano, que llegará en 2021 a más de 7.800 beneficiarios. En todos ellos se mantendrán las medidas de protección frente a la covid-19 puestas en marcha el año pasado, que incluyen la reducción del aforo, la incorporación escalonada de las chicas y rapaces, el refuerzo del personal monitor y el incremento de las medidas higiénicos-sanitarias.