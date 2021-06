Narón-Implantación de tecnoloxía led en máis de 400 luminarias da zona rural

O Concello de Narón continúa avanzando na implantación da tecnoloxía led no alumeado público da zona rural. A alcaldesa Marián Ferreiro, anunciou que se levaron a cabo actuacións en San Xiao, Sedes e O Feal e que en breve darán comezo as correspondentes á substitución dos puntos de luz de vapor na estrada de Castro a Xuvia por San Xiao. Estas intervencións, en conxunto, suporán un investimento de 85.000 euros.

Nos lugares de Placente e Villallonte, en Sedes, cambiáronse un total de 147 puntos de luz de vapor de socio por luminarias con tecnoloxía led, o que permitirá unha rebaixa da potencia por punto, tal e como apuntou Ferreiro, do 30%. Así mesmo, está prácticamente rematada a actuación que nesta mesma área se leva a cabo nos alumeados da estrada do Feal, Río Seco e arredores, donde se instalaron 91 luminarias e que tamén permitirá unha rebaixa do 30% na potencia por punto.

A maiores, na parroquia de San Xiao, concretamente no lugar de Pomariño, implantouse a tecnoloxía led en 33 luminarias e nesta mesma parroquia, na estrada de Castro a Xuvia, actuarase nun total de 150 luminarias.

“O Concello contratou o subministro do material preciso para realizar estes traballos, sendo persoal municipal do departamento de Servizos Básicos e Mantemento o encargado de substituír as luminarias”, explicou a rexedora local.