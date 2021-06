El PSOE apoya la movilización convocada por los sindicatos este domingo. Hace un llamamiento a la participación

La Ejecutiva del Partido Socialista de Ferrol manifiesta su apoyo a la movilización convocada por los sindicatos el día 27 y hace un llamamiento a todos los ciudadanos a participar.

«La pandemia ha agravado la ya delicada situación del mercado laboral en la comarca, y los cierres de empresas y comercios han elevado la tasa de desempleo a una situación insoportable, que provoca un espectacular pérdida de población»

«Ante esta situación, las Administraciones Públicas tienen que asumir sus responsabilidades y dar respuesta a las reivindicaciones de nuestra comarca, sobre todo porque la situación se agravará en los próximos meses, porque nuestro principal motor económico, el astillero Navantia, se encuentra ya sin carga de trabajo tras haber finalizado el AOR para Australia. Las Fragatas F110 tardarán más de un año en comenzar su construcción, y los trabajadores de la Empresas Auxiliares están siendo despedidos»

«El sector naval es una prioridad para que nuestra comarca supere sus dificultades, y a la mencionada falta de carga de trabajo, hay que añadir la falta de inversiones para la modernización del astillero contempladas en el denominado Plan de Modernización Astillero Ferrol de 2018. Se trata de inversiones imprescindible para ser competitivos a nivel internacional frente a otros astilleros, que ya no construyen en grada»

INVERSIONES NECESARIAS

El citado plan de la Dirección de Navantia diseñado para ejecutarlo en varias fases «con el objeto de suavizar el impacto económico de la inversión» se resume así:

Fase 1. Dique cubierto coste 195 millones €

Fase 2. Concentración del Astillero coste 45 millones €

Fase 3. Ampliación del dique cubierto coste 55 millones

El coste de estas inversiones es de 295 millones de euros. «Paralelamente a estas fases, la construcción de un taller de sub-bloques no tiene sentido sin la transformación total del astillero, porque no se podrán aprovechar las posibilidades del taller con las actuales capacidades de montaje y elevación en grada»

Las tres fases se realizarían durante un periodo que finalizaría en el 2030, y la construcción de una fragata – 3,5 millones de horas – en dique cubierto supone un ahorro de 546.875 horas, que en una serie de cinco fragatas significa una reducción de costes de 109 millones de €.

«Es incomprensible la que no se lleve a cabo este Plan, que no sólo haría viable el astillero para el futuro, sino que paliaría la actual falta de carga de trabajo»

«Además, Reparaciones necesita un nuevo dique de mayores dimensiones, para buques de una eslora de 400 metros, lo que supondría una inversión de 150 millones, y la Dirección del astillero tampoco parece ser consciente del potencial de la fábrica de Turbina, porque no sólo no se hacen inversiones, sino que no se reponen profesionales y se pierden clientes históricos, y nuevas líneas de negocio del astillero»

«Por todo esto, la Ejecutiva Local Socialista de Ferrol pide que el gobierno central (propietario de Navantia) y la Xunta de Galicia (que tiene las competencias en Industria y un presupuesto para estos fines de 600 millones de euros), se reúnan para alcanzar un acuerdo sobre la cofinanciación de las infraestructuras que Navantia precisa»