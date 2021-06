San Sadurniño-Primera reunión informativa sobre los futuros proyectos eólicos

El día 25 tuvo lugar en Naraío la primera reunión informativa para hablar de los proyectos eólicos concretamente del PE «Caaveiro», promovido por ENEL, que contempla la instalación de 14 aerogeneradores en San Sadurniño, Neda, Fene y Cabanas, además de la extensión de líneas de evacuación hasta As Pontes pasando por la Capilla. El proyecto se encuentra en la fase de exposición pública del Informe de Impacto Ambiental Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa, con un plazo de alegatos hasta el día 27

Al encuentro acudió Xavier Simón profesor de la Universidad de Vigo y representante del Observatorio Eólico de Galicia, quien dió pinceladas sobre «cómo se estaba produciendo el boom eólico en Galicia (con los proyectos de mayor envergadura que se han visto hasta el momento en todo el Estado) y, nombradamente, en nuestra zona, que garantiza por las condiciones atmosféricas más de 4.200 horas de producción al año»

De hecho, aplicando el precio medio del megavatio/hora en 2020, los aerogeneradores del Parque Eólico «Caaveiro» le permitirían a la empresa ENEL Green Power, participada por el Estado Italiano y grandes fondos de inversión internacionales, facturar anualmente más de 14 millones de euros. «Debe importaros, y mucho, lo que se quiere hacer con vuestros montes», dijo Simón aludiendo al hecho de que la «grande riqueza» que supone el viento no generaría con este modelo un retorno proporcional para los territorios que soportan los parques eólicos. El experto en renovables también advirtió que la diferencia de las concesiones administrativas que rigen, por ejemplo, para los aprovechamientos hidráulicos, las autorizaciones de parques que se están tramitando «no tienen fecha de caducidad, son para toda la vida».

En este contexto Secundino García mostró su acuerdo con la eólica como fuente de energía renovable «pero no así», refiriéndose tanto a la manera acelerada y sin prácticamente información para la gente con la que se estaban gestando los futuros parques, como al escaso beneficio social que reportarían. García también indicó que la tramitación supramunicipal de los proyectos limita la margen de maniobra del consistorio a la hora de conceder cualquier tipo de autorización, lo que no quitaría, sin embargo, de que la Administración local «vigile que se cumpla la legalidad» y que actúe como parte interesada en la presentación de alegatos a este y a los otros proyectos que puedan venir. El alcalde apeló a la autoorganización vecinal en la fase de alegatos y la que las repercusiones del proyecto en el territorio «se piensen como colectividad»

Buena parte de la reunión de ayer, a la que asistieron alrededor de 70 personas de San Sadurniño y también de ayuntamientos limítrofes como Fene y Neda -también afectados por el proyecto- se centró en describir el contexto legal y competencial de la energía eólica. Sin embargo, en el transcurso de la charla también se fue dando cuenta de algunas características del proyecto P.E. «Caaveiro» que, según dijo Xavier Simón, estarían incumpliendo la normativa y mismo incurriendo en fraude de ley por cómo estaba planteado:

El P.E. «Caaveiro», de 78 MW, es un proyecto que forma parte de uno conjunto de seis parques eólicos interconectados entre sí y con infraestructuras comunes. ENEL pretende irlos tramitando individualmente, como proyectos separados e independientes, en vez de hacerlo como el macroparque que sería en realidad, que sumaría un total de 611 MW (casi la mitad del que produce la térmica de las Pontes). Para el Observatorio Eólico de Galicia, hacer esta fragmentación -evitando así mayores exigencias ambientales- es algo ilegal y razón suficiente para que el parque no obtenga la autorización. Este es uno de los argumentos que pueden incluirse en los alegatos particulares contrarias al proyecto y también uno de los que, previsiblemente, utilizará el Ayuntamiento en el momento de presentar las suyas como Administración.

Por otra parte, el P.E. «Caaveiro» no se encuentra dentro de ningún Área de Desarrollo Eólico, es decir, dentro de alguno de los territorios definidos por la Xunta para poder montar parques. Los proyectos como «Caaveiro» superan todos los 50 MW de potencia y, por lo tanto, la tramitación es de competencia estatal, no autonómica. Sin embargo, la competencia en materia de usos del suelo sigue siendo de la Xunta, que desde principios de este año puede autorizar o no la construcción de nuevos parques fuera de esos espacios delimitados por el Plan Eólico de Galicia. Este es otro de los argumentos que se pueden utilizar para presentar alegatos.

La tercera cuestión que obligaría, cuando menos, a la modificación del actual proyecto es la distancia a las viviendas. En el caso de la zona sadurniñesa del PE «Caaveiro» (5 aerogeneradores de hasta 200 m de altura, dos de ellos en el límite con Neda), hay casas que quedarían a menos de 500 metros de algunos de los molinos, como ocurre con las de Neirós, a Penamoura, parte de las de Campolabrado y Las Cancelas. Según se indicó en la reunión, la normativa no permite la instalación de aerogeneradores tan cerca de las viviendas. Este sería el tercer gran motivo para alegar. Hay que tener en cuenta, además, que los 200 metros alrededor de un molino (lo que viene siendo un círculo de 12,5 hectáreas) pasarían automáticamente de suelo rústico o forestal a «suelo de protección de infraestructuras», que limitaría en grand medida los posibles usos que se le estén dando en la actualidad o que se le quieran dar en el futuro. Además, en la propia reunión también surgieron voces alertando de la incidencia paisajística -son molinos de casi 200 metros de altura- o para el valor de los inmuebles que quedarían cerca del parque.

De momento lo que hay presentado es un anteproyecto que aún deberá pasar por más fases se supera esta primera en la que se encuentra ahora, entre ellas, de ser el caso, la declaración de utilidad pública sucesiva de la exposición de bienes y derechos afectados, donde aparecerán reseñadas todas las propiedades tocadas de una forma o de otra por el proyecto: emplazamientos de molinos, líneas soterradas, apertura de pistas y construcción de plataformas, variaciones en caminos y carreteras para poder subir a los montes pás y otros materiales, ocupaciones temporales durante las obras, etc.

llegado ese instante, según Simón, «ese sería también el momento de negociar los acuerdos económicos» aunque en la reunión también se informó de que ENEL ya tiene contratados los servicios de una consultora ferrolana para identificar las parcelas y las personas propietarias que se verían directamente afectadas por el proyecto. Tanto el Observatorio como el Ayuntamiento insisten en que por ahora no es conveniente firmar contratos o acceder a propuestas económicas sin asesoramiento idóneo sobre los términos.

Junta de Portavoces y solicitud de reuniones con Industria y el Delegado del Gobierno

El Ayuntamiento ya solicitó reuniones urgentes con la Consellaría de Industria y con la Delegación del Gobierno para que trasladen toda la información al respeto tanto de este proyecto como de los que podrían publicarse próximamente. En esos encuentros también se quiere conocer cuál es la postura de ambas Administraciones sobre este y otros incumplimientos normativos en los que, en principio, estaría incurriendo el proyecto «Caaveiro».

Por otra parte, en la semana que entra se convocará una Junta de Portavoces de los tres grupos municipales para trasladarles el contenido del encuentro mantenido ayer y la información de la que se dispone en este momento, que es prácticamente la misma que está publicada en el BOE y en la web de la Delegación del Gobierno.

En la misma línea, el Gobierno local irá comunicando las novedades que se vayan produciendo y las acciones que se acuerden en los próximos días para facilitar la presentación de alegatos por parte de particulares y colectivos del municipio que, en el caso del proyecto «Caaveiro», han de dirigirse al Área de Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia, situada en la Plaza de Ourense 11, C. P. 15003 A Coruña. Las personas físicas podrán ejercer ese derecho indistintamente por el registro presencial -los alegatos también pueden entregarse en el registro del Ayuntamiento, no hace falla ir a la Coruña- o telemático, mientras que las personas jurídicas deberán hacerlo obligatoriamente por vía electrónica. También se podrá consultar la documentación en las propias dependencias de la Delegación del Gobierno solicitando cita previa en el 981 989 559 o en el correo electrónico industria.acoruna@correo.gob.es.