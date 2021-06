La «Méndez Núñez» regresó a su base en Ferrol tras cuatro meses en la Agrupación OTAN-2

(P.S. -gráficas M.Galdo)-Eran las diez y diez de la mañana cuando la fragata «Méndez Núñez» enfilaba la entrada al Arsenal Militar de Ferrol desde la «punta del martillo». En el aire, sirenas de saludo de varios buques de la Armada atracados en puerto y los sones de «Que viva España» y «Banderita» desde los altavoces de la fragata.

A bordo los miembros de la tripulación expectantes ante la presencia de muchos de sus familiares en el muelle del Arsenal, era la primera vez en meses que el recibimiento dejaba de ser una ceremonia sencilla

puesto que para mitigar el riesgo de contagio y cumplir con la normativa de la Xunta de Galicia debido a la situación de alerta sanitaria con motivo de la pandemia del Covid-19 el muelle militar estuvo prácticamente vacío, únicamente una comisión de la 31 escuadrilla de Escoltas y los medios de comunicación.

Pero en esta ocasión ya fue distinto, más de un centenar de familiares de la dotación estaban esperando a sus seres queridos, se notaba sobre todo la algarabía de los niños y los aplausos que se dispensaron en el mismo momento de atraque.

A las diez y veinticinco finalizó la maniobra de atraque de la «Méndez Núñez» auxiliada por un remolcador de la Armada. Llegaba la fragata tras casi cuatro meses fuera de su base ferrolana, integrada en la Segunda Agrupación Naval Permanente de la OTAN (SNMG-2) en el Mediterráneo, y que navegó junto a buques de marinas aliadas todas al mando del Contralmirante español Manuel Aguirre Aldereguía.

Durante estos últimos cuatro meses 176 hombres y mujeres componían la dotación a la que se unieron 17 del Estado mayor, y 32 de la fuerza embarcada, donde se incluía, entre otros, un equipo operativo de seguridad de Infantería de Marina del Tercio del Norte y personal de la unidad aérea embarcada, que se unió en Rota, para conformar un contingente total de 225 personas.

ACTO DE RECIBIMIENTO

Tras la maniobra de atraque se celebró una sencilla ceremonia de recibimiento que fue presidida por el capitán de navío Jefe de la 31ª Escuadrilla de Superficie, Santiago Vila Barrón al que acompañaban los comandantes de las fragatas «Juan de Borbón» y «Cristóbal Colón» y los dos BAC «Patiño» y «Cantabria» surtos en el Arsenal así como el Coronel del Tercio del Norte de Infantería de Marina, José María Sanz Alisedo.

El 5 de marzo de este 2021 partió del puerto de Ferrol la «Méndez Núñez» (F104), que actuó hasta hace unos días como buque de mando. Este mes España finalizó el periodo de un año como nación líder de la SNMG-2.

La Agrupación Marítima Permanente de la OTAN es una fuerza naval en la que se integran unidades de superficie de los distintos aliados. Su función es dotar a la Alianza de una capacidad de reacción operativa inmediata en escenarios navales. La Armada mantiene su presencia continuada en estas agrupaciones desde hace más de 30 años.

SALUDO A LA TRIPULACIÓN

Una vez efectuadas las maniobras de atraque subió a bordo el capitán de navío Jefe de la 31ª Escuadrilla de Superficie, Santiago Vila Barrón, que fue recibido por el comandante del buque, el capitán de fragata Antonio Estevan García , y al que se le rindieron los honores de ordenanza por la guardia militar.

Seguidamente en cubierta ante una representación de la dotación el CN Vila Barrón pronunció unas palabras de saludo y «de reconocimiento por el gran trabajo realizado en unas condiciones complicadas por la pandemia y de agradecimiento por el gran esfuerzo hecho en estos meses».

Les dio la enhorabuena «por el extraordinario trabajo realizado. Por haber sido capaces de mantener el barco operativo y libre de covid durante este período de tiempo y por el gran papel que han hecho y la contribución a la OTAN y al prestigio internacional de España».

Agradeció el enorme esfuerzo que han hecho para alistar el barco y para operarlo durante el despliegue en la Agrupación Naval Permanente número 2.

Una vez finalizadas estas palabras se permitió a los miembros de la tripulación bajar a tierra siendo recibidos por los familiares con abrazos, besos y más de una lágrima.

ENTREVISTA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Por último el capitán de navío Jefe de la 31ª Escuadrilla de Superficie, Santiago Vila Barrón y el comandante de la «Méndez Núñez» el capitán de fragata Antonio Estevan García mantuvieron un encuentro con representantes de los medios de comunicación.

«Ha sido un esfuerzo muy importante» (CN Vila Barrón)

El CN Santiago Vila Barrón se refirió a las palabras que había dedicado a la tripulación y seguidamente indicó que «Con el regreso de la «Méndez Núñez» finaliza el ciclo de mando de la Agrupación Naval Permanente número 2. La 31 Escuadrilla ha desplegado cuatro barcos en los últimos doce meses en unas condiciones muy complicadas de Covid y todo eso ha sido gracias al esfuerzo y sacrificio de las dotaciones y también al apoyo del Arsenal que ha sido el que ha permitido que los barcos funcionen y su mantenimiento y reparaciones para que siempre estuviesen operativos.

Ha sido un esfuerzo muy importante ya que con el Covd lo tuvimos más complicado pero lo hemos hecho y estamos muy orgullosos».

«Gracias a la mejora de la situación sanitaria y a la vacunación y a la incidencia acumulada en Ferrol hemos podido por fin lograr que los familiares de la dotación puedan venir a recibir al barco en el muelle. Y eso para ellos es importantísimo porque es muy emocionante ver llegar a la fragata y a bordo a sus seres queridos y poder recibirlos. Es una satisfacción enorme para nosotros poder organizarlo así», manifestó Santiago Vila.

«La fragata y la dotación..extraordinarios» (CF Estevan García)

Por su parte el comandante de la «Méndez Núñez» el CF Estevan García manifestó que la participación de la «Méndez Núñez» en la Agrupación Naval Permanente 2 ha sido magnífica.

«114 días fuera de la base, son bastantes, casi cuatro meses, y de ellos 93 han sido en la mar, un alto porcentaje pues en relación a los de tierra es muy elevado, por encima del 82 por ciento, y todo ello en unas condiciones de restricciones a la hora de salir a la calle, muy severas , para garantizar que manteníamos la burbuja covd y que eramos capaces de cumplir la misión, como así ha sido.

Unas condiciones restringidas pero la dotación se ha portado de manera extraordinaria. La verdad es que lo han hecho francamente bien, me han hecho el trabajo muy fácil».

«Y la fragata extraordinaria, este viernes tuvimos un acto todos juntos en la cubierta de vuelo y hablaba de como se había caracterizado de manera magnífica la fragata en el despliegue por las condiciones restrictivas desde el punto de vista personal y social y como se había caracterizado también por la ausencia de averías importantes lo que nos ha permitido realizar el despliegue con total tranquilidad. Pese a que el barco tiene ya quince años está todavía terminando su primer tercio de vida y el resultado ha sido fantástico, en la plataforma y en el sistema de combate, en todo».

«El tema covid lo hemos llevado bien. Hemos estado mantenido la burbuja, no hemos tenido ningún afectado, todos los miembros de la dotación hemos salido vacunados con la doble dosis de Pfizer y con ello garantizamos que el virus no entrara en el barco y sumamos que no tuvimos libertad para salir en puertos, si es cierto que organizamos alguna actividad en cada puerto, pero por ejemplo acudiendo a museos, o a restaurantes exclusivamente cerrados para nosotros , para lograr que no tuviésemos ningún caso a bordo, y así ha sido. Cuatro meses en los que volvemos exactamente igual que cuando salimos».

«El barco está ahora en alta disponibilidad al menos hasta Navidades, posiblemente incluso más tiempo. Tendremos actividades propias de un barco en esa disponibilidad, aunque ahora …dos meses tranquilos de descanso con nuestras familias, un merecido descanso, pero después reanudaremos el ritmo poco a poco, por supuesto».

«Por cierto, no tuvimos problemas con flotas de otros países. Es cierto que hubo cierta repercusión durante nuestra navegación por el Mar Negro que es una de las zonas más interesantes operativamente y delicada por los factores que están en ese Mar. Ahí hay tres países que pertenecen a la OTAN, Turquía, Rumania y Bulgaria, y nosotros hemos estado realizando unos ejercicios de bastante entidad , pero nuestras interacciones con los barcos ribereños, en particular con los barcos rusos han sido siempre dentro de la normalidad y al igual que las nuestras han sido seguras y profesionales, no hubo incidente alguno con ellos. Salían a la mar, estaban cerca de nosotros , nosotros cerca de ellos, sin mas».

LA «MÉNDEZ NÚÑEZ»

La fragata «Méndez Nuñez», con numeral de costado F-104, es el 4º buque de las fragatas de la clase «Álvaro de Bazán», que forman la 31ª Escuadrilla, con base en Ferrol. Cuenta con un moderno diseño y notables capacidades militares, con la que la Armada contribuye a alcanzar los objetivos de la Defensa nacional en los comienzos de este nuevo siglo. Fue construida en los Astilleros de Navantia en Ferrol, entregada a la Armada el 21 de marzo de 2006 y bautizada en honor al ilustre marino español don Casto Méndez Núñez.

Sus aptitudes para hacerse presente en todo tipo de escenarios, con la seguridad que proporciona su sistema de combate AEGIS, la convierten en una herramienta valiosísima al servicio de la política exterior del Gobierno de la Nación, no sólo mediante operaciones convencionales, sino también en misiones de paz, ayuda humanitaria o imposición de las resoluciones de la ONU, entre otras. Pero, sobre todo, esta fragata es un conjunto de hombres y mujeres que sienten el profundo orgullo de servir a España desde la mar.