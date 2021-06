Ortigueira-Plan de choque contra la avispa velutina

El Concello de Ortigueira consigue capturar cerca de 3.000 avispas velutinas reinas desde el 25 de mayo al 15 de junio, evitando la creación de nuevos nidos.

El Consistorio, a través de la Asociación Galega de Apicultura (AGA) Ortegal, colocó cerca de 200 trampas con el objetivo de frenar esta especie invasora, que afecta a la biodiversidad, a la producción apícola y frutícola y cuya expansión en zonas pobladas incrementa el riesgo de que las personas sufran alguna de sus picaduras.

“En tan só 22 días, no comezo dun ano de traballos, capturáronse un total de 2.859 raíñas, evitando que estas crearan os seus niños, o que permitirá, primeiramente, protexer o medio ambiente e biodiversidade da zona, e segundo, aforrar en custos ao non ter que retirar os niños. Ademais, o equipo de traballo do Grupo de Emerxencias Supramunicipais de Ortigueira poderá estar dispoñible deste xeito para outro tipo de emerxencias, contribuíndo a unha mellor xestión do servizo”, señaló el concejal de Medioambiente, José Luis Pérez

Pérez agradeció a AGA Ortegal “o traballo que fai no noso municipio, esencial para frear a expansión da avespa velutina, así como aos veciños e veciñas pola súa colaboración en todo momento”

El Concello recuerda que las personas que avisten un nido de esta especie invasora pueden contactar con el teléfono 603 47 30 44 para informar de su ubicación y que los servicios de emergencia procedan a su retirada.