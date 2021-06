Narón- Derradeiras prazas para inscribirse. Curso de “Monitor/a de actividades de tempo libre”.

As persoas que desexen realizar o curso de “Monitor/a de actividades de tempo libre” (titulación oficial) convocado a través do Programa de Formación Municipal poderán aínda inscribirse ata o vernes día 2.

Así o indicou a edil responsable da área, Natalia Hermida, que explicou que será preciso anotarse a través do Rexistro do Concello en horario de 8.30 a 13.00 horas. Esta acción formativa diríxese a persoas maiores de 18 anos, desempregadas e empadroadas en Narón.

Esta acción formativa consta dun total de 390 horas, que se imparten no Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz, na Gándara, e nas instalacións das empresas colaboradoras en prácticas. Entre os contidos, tal e como figura na convocatoria, abordaranse as áreas de psicoloxía, educación e tempo libre, animación, educación ambiental e natureza, educación para a saúde, e organización e recursos. A parte de prácticas profesionais non laborais en empresas levarase a cabo no horario que se determine en cada empresa, se ben os contidos teóricos se impartirán de luns a venres entre as 9:00 e as 14:00 horas.

O alumnado deberá ter o título de Graduado/a en Educación Secundaria, Graduado escolar ou equivalente ou, de non ser o caso, de Técnico/a auxiliar en Formación Profesional ou outro equivalente e presentar un Certificado de ausencia de delitos de natureza sexual, ao esixirse para poder traballar con menores.

Para poder recibir máis información sobre esta acción formativa pódese consultar a páxina web do Concello, a través do enlace: http://www.naron.es/web/docs/convocatoria_tempo_libre.pdf , ou contactar co Servizo Sociocomunitario Municipal, no teléfono 981 337 700 (extensións 1108 e 1109).