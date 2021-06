El C.C.Aberto-A Magdalena acusa al alcalde de ausencia total de diálogo

El Centro Comercial Aberto-A Magdalena ha manifestado su malestar «por la ausencia total de diálogo con el Gobierno Municipal». Su directiva indica que con fecha 29 de marzo se tramitó una solicitud de reunión urgente con el alcalde, Ángel Mato, y que se continuó solicitado «de forma reiterada hasta la fecha sin haber obtenido respuesta alguna».

Indican que «a la gravedad que supone el desprecio más absoluto con esta falta de diálogo hay que añadir el incumplimiento de la normativa vigente de las Mesas Locales de Comercio» «A Lei 13/2010, de 17 de decembro, do Comercio Interior de Galicia, prevé no seu artigo 21 a creación das Mesas Locais de Comercio como órgano colexiado de participación, coordinación, cooperación e colaboración entre a Administración local e os axentes representativos do sector comercial.

Que o Decreto 183/2011 do 15 de setembro regula as mesas locais de comercio, en desenvolvemento do disposto no artigo 21 da Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia.

O mencionado Decreto, no apartado f) do artigo 3, que regula as funcións das mesas locais de comercio di textualmente: “ser oída na elaboración de plans de tráfico e de ordenación urbana”.

Ordenación de terrazas

Por otro lado señalan que «entendemos que, una vez que se ha vuelto a la normalidad con la ocupación del 100% en terrazas es urgente recuperar la buena convivencia y el

respecto al desarrollo de la actividad hostelera y comercial de nuestro Barrio, dando cumplimiento al artículo 15 de la Ordenanza de Terrazas que dice textualmente: “la terraza autorizada no podrá rebasar la porción de fachada ocupada por el establecimiento, sin perjuicio de acuerdos entre titulares……”