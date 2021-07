Iván Rivas: «É unha boa noticia que Ferrol en Común se sume ao acordo dos orzamentos»

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG, sinalou esta maña que o día de hoxe «tráenos dúas noticias: unha boa e outra mala«.

Rivas considera unha «moi boa noticia» que Ferrol en Común se sume ao acordo desenvolvido polo Bloque Nacionalista Galego o venres pasado «co obxectivo de poder establecer un punto de inflexión na cidade a través da remunicipalización de servizos e a fiscalización das empresas privadas concesionarias de servizos municipais«.

Ademais afirmou que é «moi importante poder contar con orzamentos municipais para o ano 2021 tendo en conta que levamos dous anos de retraso«.

Pola contra, Rivas sinalou como «unha mala noticia que unha vez máis o Partido Popular segue a facer política do non polo non sobre a base de intereses partidistas pese ao contexto no que a día de hoxe está a cidade e non aporte ningunha solución para sair desta situación«.