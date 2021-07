Moeche-Agotadas las plazas para la primera ruta geológica de este verano

Ya no queda sitio para participar en la georuta que recorrerá el domingo día 4 por la mañana las galerías de Mina Piquito, en Santa Cruz de Moeche. Tan sólo unas horas después de activar el formulario de inscripción ya se habían cubierto las 20 plazas disponibles (dos grupos de 10 personas) para un itinerario bajo tierra que nos acercará a la antigua mina de cobre, activa hasta finales de los años 60, que hoy es uno de los espeleotemas más interesantes del noroeste peninsular. La georuta se encuadra en las acciones de divulgación del Proxecto do Xeoparque do Cabo Ortegal promovidas conjuntamente durante este verano por los ayuntamientos de Moeche, Cariño, Cedeira, Cerdido, San Sadurniño y Valdoviño.

Se activarán nuevas visitas a Mina Piquito tendrá los días 31 de julio, 15,19 y 29 de agosto y 4 de septiembre. Además el Concello reedita las georutas do Toelo -17 de julio y 4 de agosto- y dos compartidas con Cerdido -25 de julio y 21 de agosto- que ofrecerán una visión general sobre la actividad extractiva del cobre en los dos municipios.

Las personas que participen en las rutas a la Mina Piquito recorrerán la antigua explotación minera y sus galerías en la compaña del geólogo Fran Canosa, que irá explicando las distintas formaciones minerales observables a simple vista en los corredores subterráneos clausurados a finales de los años 60 y de los que se extraían piritas y calcopiritas (mineral del que sale el cobre)

La oscuridad de la mina se torna con la luz artificial en un espectáculo de colores y texturas donde aparecen hermosas y delicadas estalactitas azules formadas por la precipitación del cobre en contacto con otros elementos -el azufre que también tiñe de amarillo algunas paredes-, diminutos cristales de yeso que brillan en la roca, marrones y ocres de grande viveza debido a la oxidación del hierro… todo resultado del paso del tiempo y del efecto de la omnipresente agua nos últimos 50 años.

La siguiente cita con la geología modestina es el 17 de junio con la primera de las rutas do Toelo. Partiendo desde el castillo se hace un paseo fácil hasta las canteras de esta roca de la familia de las serpentinas, muy empleada en el pasado como elemento constructivo en iglesias, cruceros, viviendas – linteles de ventanas, hórreos, baños de salar, píos, etc.- e incluso en el propio castillo, a lo que las personas participantes podrán acceder con motivo de la georuta.

Por último, en las nuevas rutas del Cobre se recorren las principales instalaciones de las minas de cobre en los ayuntamientos de Moeche y Cerdido: una antigua chimenea de calcinación, una planta de tratamiento químico o los vertederos a las que iban a parar las gangas y vertidos del proceso extractivo. Estos espacios serán los principales referentes de la nueva oferta de georrutas, que nos permitirá conocer el valor geológico del territorio y como se trabajó en estas minas.

A lo largo del verano son, por lo tanto, 10 rutas geológicas las que se ofrecen en Moeche -incluidas las compartidas con Cerdido– a la vez que otras 70 que se desarrollarán hasta septiembre nos demás ayuntamientos promotores del Proyecto de Xeoparque del Cabo Ortegal. El proyecto persigue el sello distintivo otorgado por la Unesco para aquellos territorios que sean capaces de combinar el conocimiento de una geología singular con el desarrollo socioeconómico y cultural, basado principalmente en el turismo.

Precio e inscripción

Las rutas de Moeche tienen uno cueste de 10 euros en el caso de la Mina Piquito y en ella, por cuestiones de seguridad, solo podrán participar mayores de 11 años. Los recorridos do Toelo y del Cobre cuestan 6€. En los formularios de inscripción se indica el número de cuenta en el que se deberá hacer el ingreso y el correo a lo que cumplirá enviar el justificante.

Para reservar u obtener más información sobre las rutas programadas hasta septiembre en el ámbito del proyecto se puede entrar en este enlace, donde figura el calendario completo de los siete municipios. También se puede contactar con el Ayuntamiento en el 981 404 006 o enviar un correo a turismo@moeche.gal.