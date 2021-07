El presupuesto de Ferrol para 2021

Enrique Barrera Beitia

Escribo estas líneas el mismo día en que la prensa anuncia un acuerdo entre los tres grupos de izquierdas, para aprobar el presupuesto municipal de Ferrol; dado su carácter expansivo (la inversión por habitante supera los 1.300 euros) y su filosofía generalista, podría ser perfectamente útil en caso de prorrogarlo en 2022, y desde luego concede al alcalde la iniciativa estratégica para lo que queda de mandato.

Reconozco que me ha sorprendido el apoyo final de BNG y FeC, porque hasta la fecha ha habido el suficiente desencuentro con el grupo de gobierno, como para sospechar que finalmente habría una negociación entre PSOE y PP. En este acuerdo, ha sido muy importante que haya quedado al margen el contencioso del Convenio con Defensa, ya que los nacionalistas no hubieran permitido una partida específica para este tema.

A mi entender, la gestión municipal opera en tres niveles.

El más bajo, pero no menos importante, es la gestión del día a día en los servicios municipales (jardines, bienestar social, cultura, deporte, policía, etc). No aporta votos en caso de hacerlo bien, pero los quita si el vecino se siente olvidado o mal atendido; es la consecuencia de una ciudadanía cada vez más exigente.

El segundo nivel se centra en las inversiones en espacios públicos como plazas y calles, o la construcción de nuevas infraestructuras, como centros cívicos, culturales, deportivos, residencias de la tercera edad (como la proyectada en el Bertón), o las actuaciones derivadas de firmar definitivamente el convenio con Defensa.

El tercer nivel es la ejecución de grandes proyectos que requieren la ayuda de otras administraciones, como un gran parque logístico, una zona franca, o la remodelación de una importante arteria vial (como la de As Pías).

Nadie discutirá que Ángel Mato tiene ahora más margen para operar en los tres niveles, e incluso puede ocurrir que ya que finalmente ha cobrado todos los recibos del saneamiento, y ha puesto en orden las finanzas de Emafesa, tenga algún gesto cara a ciertos colectivos sociales descontentos con este tema, como rebajar la cuantía de los futuros recibos, que sin duda están inflados.

¿Qué pasará en las próximas elecciones?

Queda mucho tiempo para las próximas elecciones. El resultado favorable a la izquierda de 13-12 fue muy ajustado, pero el PP hubiera necesitado sacar 1.731 votos más para arrebatar un concejal a Ferrol en Común y ganar la alcaldía, y en nuestra ciudad son muchos votos. Sin embargo, Ciudadanos sacó 1258, y es previsible que no se presente. ¿Donde irán a parar esos votos? Es verdad que Ángel Mato tiene un perfil moderado para los estándares socialistas, y que no todos esos votos irán a parar al PP, pero el margen se estrechará.

También es muy importante señalar que a la hora de votar, los sentimientos de pertenencia a un clan político o la crispación emocional, pueden influir más que una valoración objetiva de la labor del gobernante. No sé si desde la Plaza de Armas el radar detecta que algunas asociaciones ferrolanas se sienten gratuitamente desatendidas y marginadas, y sería un grave error por parte del gobierno local, infravalorar las consecuencias electorales que esto pueda suponer.