Un ratito de moda. El complemento perfecto

Carlota González Navarro

Para mí el complemento perfecto siempre ha sido el bolso. Siempre he pensado que con un vestido muy sencillo, o un vaquero con una camisa puede ser el look perfecto.

Si nos preguntaran por marcas, todos podríamos reconocer …. Chanel, Prada, Yves Saint-Lauren, Gucci..entre otras.

¿Pero si os dijera que hay una marca de bolsos diseñados por dos ferrolanas?

Estoy segura que no la adivinaríais, y si os digo la verdad, yo tampoco lo habría hecho hace un par de meses.

Son bolsos exclusivos de primera calidad, y para que no sigáis intrigados os revelaré que la marca en cuestión es Basileia, su dueña es Eva Pena Fernández, esta diseñadora ferrolana, abrió su primera tienda en el año 2005, ahora ubicada en la Calle Real 119, en Ferrol, es una mujer visionaria en el mundo de la moda ya que desde hace años ha sido fiel al estilo Boho Chic, ahora tan de moda entre las celebrities. Es un estilo propio apartado de las tendencias impuestas, un estilo creativo, libre y personal, sin renunciar a la feminidad y sofisticación.

La tienda Basileia estuvo orientada en primer lugar a los complementos y trajes de Fiesta pero Eva se ha adaptado a los cambios del mercado, evolucionando a lo largo de los años.

Tiene una gran variedad de marcas, entre ellas, Extreme Collection y nuevas marcas que se irán incorporando ya que tiene una visión optimista de cara a la próxima temporada.

Ella renuncia a una visión consumista del mundo de la moda, prefiriendo prendas duraderas que puedan formar el fondo de armario de cualquier mujer, adaptándose al concepto de moda sostenible.

Los vestidos de Basileia son prendas de alta calidad, con unas telas impecables y unos colores maravillosos, puedo asegurarlo ya que no he podido evitar llevarme uno, con un tejido que he visto en muy pocas ocasiones.

Sus bolsos, son diseños únicos, de estilo bohemio, totalmente atemporal, hechos en tejidos naturales, confeccionados en palma y forrados en algodón, están decorados con textiles enriquecidos con borlas hechas a mano, figuras hechas con conchas, encajes, bordados, plumas……creando así piezas únicas.

Tienen una influencia de países sudamericanos pero adaptados a los gustos de las mujeres occidentales.

La idea de diseñar bolsos surgió hace dos años, fruto de un viaje a la India, y poco a poco fueron surgieron las ideas. La pandemia paralizó la actividad como la de muchos pequeños comercios, pero Eva no se rindió y siguió creando y dando vida a sus diseños.

En Basileia también podéis encontrar cazadoras vaqueras personalizadas, bordadas con trozos de vestidos de novia indios, los parches son auténticas obras de arte, trozos de piezas de traje que forman un puzzle, creando así un diseño único en cada cazadora , de modo que no podréis encontrar dos prendas iguales.

Así que mi querido lector, si su mujer le pide en alguna ocasión que le regale un bolso de Chanel, échese usted a correr y no mire atrás, ya que su tarjeta corre un grave peligro. Pero si su mujer le pide un bolso de la marca Basileia puede estar tranquilo ya que la relación calidad -precio es muy buena, y lo mejor es que es made in Ferrol.