A fondo con Ángel Mato-«Es difícil gobernar en minoría, pero mantengo el diálogo con todos»

(PS)-Ángel Manuel Mato Escalona, nacido en 1971 en Ferrol, es un político gallego, alcalde de Ferrol desde el 15 de junio de 2019.

Se licenció en ciencias químicas por la Universidad de Santiago de Compostela y fue jefe de seguridad y prevención de riesgos laborales en varias empresas privadas. Militante del PSdeG, fue concejal de Urbanismo de Ferrol entre 2007 y 2011 y senador de 2016 a 2019.

En las elecciones municipales de 2019 fue candidato a la alcaldía ferrolana por el PSdeG. Su partido fue la segunda fuerza más votada, con 8 concejales, 3 más que en la anterior legislatura y por detrás del PPdeG que obtuvo 12. No obstante, Ángel Mato fue invertido alcalde gracias al apoyo de los tres concejales de Ferrol en Común y los dos del BNG. Su sueldo bruto anual es de 40.000 euros.

Estaba sonriente y diríamos que satisfecho. Ve como su proyecto de presupuestos para este año puede salir adelante en un próximo pleno después de que los dos partidos que le dieron la alcaldía informaran que los apoyarían, tras unas negociaciones.

Nos recibe en su despacho oficial y..así contesta

DIÁLOGO CORDIAL CON TODOS LOS GRUPOS

-GAD.-La pregunta obligada, y máxime al alcalde, es ¿qué balance hace de estos dos años de gobierno local en minoría?.

-AME.-«Yo creo que cuando me planteé presentarme a la elección como candidato de mi formación política a la alcaldía ya planteé cuatro o cinco cuestiones que me parecían fundamentales.

La primera era que los dos problemas que mas me preocupaban en la ciudad, por ese orden, eran en primer lugar el desempleo, el paro, y en segundo lugar la despoblación. Y además de eso adquirí una serie de compromisos con Ferrol como eran normalizar el diálogo entre los distintos grupos polÍticos y también las relaciones inter- institucionales.

Pienso que en estos dos años de gobierno se ha visto y se ve que afortunadamente los grupos políticos a pesar de nuestras diferencias hablamos y mantenemos un diálogo cordial y al mismo tiempo, con hechos, pues hemos sido capaces de normalizar la relación entre las distintas administraciones, y señalo al gobierno central a través de los ministerios; a la Xunta de Galicia, y desde luego a la Diputación de A Coruña.

El balance….., un balance a medio mandato…todavía nos queda muchísimo trabajo por delante, a mi me gustaría de alguna manera poder, através de cosas o hechos concreto, enseñarle a los ferrolanos que en estos dos años primero tenemos un proyecto claro de ciudad donde cuestiones que ya se han abordado como la ampliación del Hospital «Arquitecto Marcide», el desarrollo de la Universidad, la reactivación digamos industrial y económica de la ciudad y por extensión de la comarca son pilares básicos para a partir de aquí por medio de las inversiones y de la propia dinámica municipal seamos capaces de reactivar la propia economía y también de generar empleo. Ese es el camino que nos queda por delante con cuestiones irrenunciables para mi como son finalizar el convenio con Defensa, o ver una serie de proyectos de carácter urbanístico desarrollado, en muchos estamos trabajando pero evidentemente hasta que se vean materializados… pues simplemente estamos ahora mismo en ese camino…y ahí señalo algunas cosas importantes como la apuesta por Ferrol Vello, trabajando muy intensamente con el ministerio de Fomento para conseguir un proyecto de transformación de la ciudad, como es la depresión de As Pías, que espero que se materialice en los próximos meses, y después cuestiones que no son nada despreciables como pueden ser el acuerdo que tenemos con el Puerto de Ferrol para el traspaso de los terrenos en desafectación en A Malata desde Fomento y la Autoridad Portuaria a la ciudad de Ferrol.

Creo son algunos de los ejemplos de la colaboración entre Administraciones con la ciudad de Ferrol a los que yo sumaría la actuación que se está desarrollando en el Hospital, el acuerdo que tenemos para la construcción de la residencia de mayores en O Boial o el pago de la deuda que este ayuntamiento tenía con el consorcio de Bienestar Social.

Todas cuestiones fundamentales que se han abordado en esta primera fase de mandato y que sin duda van a tener continuidad».

NO HUBO ACUERDO PARA UN GOBIERNO DE COALICIÓN

-GAD.-Alcalde..si volvemos a dos años atrás hubo reuniones en el parador de las que pudo haber salido un gobierno de coalición, ¿qué ocurrió?¿Porque no llegaron a un buen final?.

-AME.-«Yo creo que allí fui muy claro. Allí dije que mi objetivo en primer lugar era que las cuestiones de la ciudad estuvieran por encima de cualquier diferencia digamos ideológica y para mi eso es básico. Yo lo digo muchas veces y es verdad, vivo en Ferrol por decisión propia y para mi la ciudad es lo más importantes.

Hablé con todos los grupos políticos antes de configurar un gobierno, por diferentes motivos fue imposible alcanzar un acuerdo de gobierno y una cierta estabilidad porque si para llegar a ese acuerdo teníamos que dejar a alguna de las fuerzas políticas fuera, en definitiva si el llegar a un acuerdo de gobierno impedía poder sacar cuestiones muy relevantes para la ciudad para mi eso era algo que no entraba en los planes, no entraba en mi compromiso con la ciudad, y por lo tanto creo que fue clave para abordar esta etapa. Con un gobierno en minoría, es más difíciL, requiere mucha mayor intensidad en lo que es el diálogo, digamos ..la negociación, pero bueno también es verdad que eso me permite el poder hablar con todos los grupos municipales, a la izquierda y a la derecha, y es a lo que me comprometí y es un poco lo que estoy haciendo.»

EL CONVENIO CON DEFENSA IRÁ ADELANTE

-GAD.-Decía usted ..el convenio con Defensa, usted siempre lo señaló como una prioridad, máxime sabiendo que el PP lo apoyaría, pero..¿es difícil llevarlo adelante?

-AME.-«Yo creo que no es difícil, estoy completamente seguro que este tema se va a resolver en este mandato, estoy convencido, y no hemos dejado de dar pasos en ese sentido, tienen una cierta complejidad administrativa pero pienso que en breve se van a ver los resultados. Lo dije muchas veces y no quiero volver a recordar esa frase de campaña, yo solo confio lo resultados a una cosa, y es al trabajo, y todo el mundo puede estar tranquilo porque ese convenio con Defensa desde el minuto uno de llegar a la alcaldía se estuvo y está trabajando a todos los niveles y repito que creo que en este mandato se va a ver finalizado«·

-GAD.-Se dice que la prueba del algodón de una corporación son los presupuestos. Estamos en el mes de julio..si se aprueban ..llegaremos a octubre…no sería mejor haberlos dejado y empezar de lleno a preparar los del 22?

-AME.-«Estos son los segundos borradores de presupuestos que presenta este gobierno. En febrero del año 2020 presentamos el primero , y quien nos iba a decir que en el mes de marzo una pandemia de carácter global nos iba a trastocar nuestros planes. En aquel momento todos los grupos políticos nos pidieron que dejásemos al margen los presupuestos y a mi me pareció una decisión acertada y lo que me sorprende es que después se nos reclame que tengamos unos presupuestos para noviembre, no los tuvimos y no los presentamos porque nos parecía que teníamos que hacer frente a una situación muy excepcional como era una pandemia y todo pasaba a un segundo plano, la salud era lo primero.

Por cierto que me siento muy satisfecho de mi gobierno en el tiempo del Covid porque actuamos sin cuestionar las actitudes del resto de las administraciones interesándonos solo por una cuestiones, porque las personas estuviesen bien atendidas, la problemática social que surgió debido al confinamiento tuviese buena respuesta y ahí podemos poner muchísimos ejemplos, cerca de 9000 comidas, pusimos encima de la mesa 5 millones de euros para autónomos, pequeñas empresas, hosteleros, en un plazo brevísimo y de hecho Ferrol es una de las ciudades que más rápidamente actuó y que más recursos públicos puso encima de la mesa.

Además colaboramos para poder hacer frente a situaciones que nunca se habían dado hasta el momento, por ejemplo el que las personas sin hogar necesitaban tener una atención de alguna manera personalizada, trabajamos con la Armada, con la Xunta de Galicia y con el Gobierno Central. Y por lo tanto tuvimos claro que nuestra prioridad eran las personas. Hoy mismo si tenemos un lugar en el que se está vacunando de una forma ejemplar a la mayor parte de la ciudadanía es que en parte el concello de Ferrol dio un paso al frente y propuso FIMO, se puso al servicio del Sergas y todavía trabajan más de 40 voluntarios en organizar todo ese proceso.

Para saber si uno acierta hay que fijarse en los resultados yo puedo decir que con toda probabilidad Ferrol será una de las ciudades de España con más de 50.000 habitantes que alcanzará la inmunidad de rebaño, más del 70 % de la población va a estar vacunada incluso antes que en el resto de Comunidades Autónomas. Pasado el tiempo, con toda humildad, yo creo que el gobierno dio un do de pecho poniendo a todos los servicios a trabajar para poder minimizar los efectos de la pandemia en Ferrol. La situación fue muy delicada y costó incluso muchas vidas, pero…en el Área Sanitaria de Ferrol las cosas se hicieron mejor que bien.

Y en ningún momento cuestionamos a ninguna de las administraciones. Promovimos el acuerdo y el consenso. Y empezó un momento nuevo, este año pusimos encima de la mesa un nuevo borrador de presupuestos y espero que se pueda someter a la aprobación plenaria en cuestión de días, no voy a hablar de semanas, hablo de días,. y a partir de ahí empezaremos a trabajar en el presupuesto del 2022. Como alcalde estoy perfectamente legitimado y es mi obligación el presentar un presupuesto cada año y no renuncio a eso».

EN RECIMIL SE ACTUARÁ CON FIRMEZA

-GAD.-Usted habla de ideas pero..¿qué ocurre con Recimil y de los denominados okupas?.

-AME.-«Lo que más me preocupa de Recimil y así lo trasladé en dos juntas locales de seguridad es la convivencia. Efectivamente hay que actuar desde el punto de vista de la seguridad y en segundo lugar abordar la cuestión de los derechos que tienen las personas que allí viven para poder estar ocupando una viviendas. No es ningún secreto pero nosotros ya hemos empezado a tramitar los primeros desahucios de personas que viven irregularmente y no vamos de dejar de actuar. Porque evidentemente ese es un barrio de viviendas públicas, muy grande, pero no es de recibo y no vamos a parar hasta que consigamos que la calidad de vida de las personas que llevan tantos y tantos años viviendo allí con total normalidad pues de alguna manera quede garantizada.

Mi mayor fuente de preocupación es que la convivencia no sufra grandes prejuicios y desde luego que tenemos que hacer todo el esfuerzo posible desde varias vertientes.

En el carácter urbanístico el barrio está recibiendo seguramente la mayor partida presupuestaria que nunha había recibido pero hay una parte social que a mi me preocupa muchísimo y es que no vamos a permitir en Recimil que las irregularidades y las ocupaciones disturben la seguridad y mucho menos la convivencia y por ello vamos a actuar con toda firmeza para poder desalojar a todas aquellas personas que estén en situación irregular. Creo que ese plan socio-comunitario tienen que realizarse y desde luego mi intención es aclarar lo antes posible lo que está ocurriendo«.

NO SE PUEDE RELACIONAR PEATONALIZACIÓN CON BAJOS COMERCIALES VACÍOS

-GAD.-¿Y se da cuenta de que se están desalojando los locales comerciales, por otras circunstancias, en la zona centro? ¿Será en parte porque no se ha llegado a un consenso con la peatonalización?.

-AME.-«Yo niego la mayor por una razón muy sencilla, quisiera saber que diferencia hay entre el Ferrol de hoy y el de hace 20 año en cuanto a peatonalización. Porque en realidad hoy se puede circular por la calle del Sol, Coruña, Tierra, por todas las que se podía hace años y desde luego no ha cambiado absolutamente nada en los últimos 30 años

Yo fui concejal hace diez años y ese debate ya estaba sobre la mesa, sin que hubiera ningún cambio de carácter urbanístico, y sin embargo tengo ejemplos para hablar de lo contrario. Lugo, Coruña, Santiago , Ourense (no hace falta hablar de Pontevedra), Vilagarcía, ciudades más pequeñas, más grandes…..yo creo que si uno no hace nada no va a notar ningún cambio y las que han probado otras fórmulas en parte han reactivado su comercio.

Es verdad que el comercio tiene un problema grave porque también el ciudadano se ha acostumbrado a comprar de otra manera, pero asociar la pérdida de centros comerciales a la peatonalización… Es un debate ya superado. Imagínese la calle Serrano o Preciados de Madrid..si que hay que hacer un esfuerzo por reactivar el comercio, soy bastante optimista en relación a la evolución de la hostelería, veo que han surgido negocios nuevos que van razonablemente bien y un buen ejemplo es la plaza de Armas que afortunadamente y en este momento, aunque sea con carácter puntual, no tiene ni un solo bajo libre para el comercio, por lo tanto algún camino estamos abriendo y espero que en el futuro se pueda ver una mejora, pero ya digo el comercio todavía tienen que abordar su futuro y hoy por hoy las ventas por internet están al alza aunque yo sinceramente creo que eso se va a revertir y que al final los ciudadanos volveremos a comprar en el comercio de proximidad, pero repito esos cierres no tienen nada que ver con la peatonalización».

-GAD.-Por cierto..¿fue un duro golpe el haberse quedado en minoría en las pasadas elecciones municipales?

-AME.-«Yo creo que no fue un duro golpe, soy perfectamente consciente de que por un lado está el Partido Popular con doce concejales y por otro lado Ferrol en Común y el Bloque Nacionalista Galego con tres y dos ediles. En realidad yo creo que mi obligación como alcalde es hablar con todos los grupos políticos y como digo, en una ciudad como Ferrol queda poco margen para que las diferencias políticas afloren en gran medida, tiene muchas necesidades y las cuestiones de ciudad tienen que estar por encima de esas diferencias políticas y a eso es a lo que me he dedicado desde el primer día».

-GAD.-«Y a dos años vista, piensa en presentarse de nuevo en las próximas elecciones municipales?.

-AME.-« Una pregunta muy manida. Yo soy una persona de partido, siempre lo fui y desde luego respeto mucho a mi organización, lo que ella decida bien decidido estará y como ya dije en otras ocasiones que me preguntaron , si creo que puedo aportar algo tomaré la decisión de presentarme«.

NO COMETER ERRORES DE BULTO COMO EL DE LA PLAZA DE ESPAÑA

-GAD.-Bien, el Psoe tiene un programa..pero..¿su proyecto estrella ?, algo que le gustaría que en el día de mañana se pueda decir «eso lo hizo Mato».

-AME.-«Yo no soy mucho de proyectos estrella. Espero no cometer ningún error de bulto, porque creo que los que se cometieron en su momento como la plaza de España son muy difíciles de apoyar. Creo que esta ciudad necesita continuidad en los proyectos y pensarlo bien antes de iniciarlos. Mis compromisos los he establecido con la ciudadanía, y creo que cuando termine el mandato voy a poder hablar de alguno.

Lo que si tengo son algunos proyectos del pasado de los que me gusta acordarme. El proyecto urbano de Canido y las carreteras de Castilla y de Catabois. Con mucho tiempo de margen, diez años ya para que asienten, están ahí para ver.Son dos ejemplos que pongo de mi paso por la concejalía de urbanismo de hace diez años. Esperemos que cuando salgamos de aquí podamos también con el paso del tiempo tener claro un poco lo que se ha hecho. Y quiero recordar una cosa, cuando yo llegué a la alcaldía la plaza de Armas estaba en demolición, por lo tanto tuvimos que abordar un proyecto del gobierno anterior pero que se ejecutó casi en su totalidad a lo largo de este mandato, no fue el único, de la misma manera que el gobierno de José manuel Rey Varela abordó algunos proyectos que se habían iniciado con los socialistas, y lo mismo espero que si el dia de mañana no me toca a mi ser alcalde haya algunos proyectos elaborados por este gobierno que puedan ser retomados por el gobierno siguiente.

Creo que el tener continuidad en el ayuntamiento es básico y clave para que la ciudad de alguna manera no pierda ritmo»