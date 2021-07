Pontedeume-Finalizan las obras de renovación del parque infantil de Centroña

El concello de Pontedeume informa del final de las obras de remodelación, mejora y ampliación del parque infantil de Centroña.

Se trata de una zona muy frecuentada por los niños de la parroquia, que desde ahora podrán disfrutar de un espacio totalmente renovado y homologado.

Se procedió a la instalación de nuevos juegos, a la dotación de un pavimento de caucho y a la construcción de un corredor de acceso, así como a la renovación total del cierre del recinto, instalando además nuevos bancos y papeleras.

“Dende a nosa chegada ao goberno estamos a traballar para mellorar e modernizar todos os parques infantís do municipio, procedendo á implantación de novos espazos deste tipo noutras zonas do concello que non contaban con eles”, asegura o alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández.