As Pontes-Izado de la bandera azul en la playa de O lago

El Concello de As Pontes izó en la mañana de este lunes la bandera azul en la playa del lago, en un acto en el que estuvo presente la concejala de Turismo, Elena López junto con otros representantes del gobierno local.

Con esta distinción, el lago de As Pontes se convierte en la primera playa interior de la provincia de la Coruña y la segunda de Galicia en recibir este galardón y en un símbolo de eco-calidad turística reconocido en más de sesenta países de todos los continentes.

Este distintivo acredita la calidad de las aguas, instalaciones y servicios que se ofrecen a las personas usuarias y compromete a As Pontes a mantener unos estándares de calidad basados en un estrictos criterios ambientales, educativos, de seguridad y accesibilidad que suponen una garantía para todo el vecindario y para las personas visitantes que se acercan hasta la playa del lago

Elena López, mostró su satisfacción por la obtención de este galardón “que sitúa a As Pontes no mapa do turismo internacional e e sinónimo do traballo ben realizado en materia de seguridade e medidas medio ambientais”

Para alcanzar estar bandera azul el Concello tras mostrar su interés en esta acreditación y recibir la visita una inspectora de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), presentó, en el mes de noviembre de 2020 la candidatura oficial acompañada de un dossier justificativo de su propuesta así como una completa memoria de actividades e información sobre la playa del lago. A partir de este concesión, la playa del lago de As Pontes deberá someterse la un exigente protocolo de seguimiento y evaluación.

“Desde o Concello das Pontes levaremos a cabo todas as actuacións necesaria para cumprir con todos os requisitos que esixe a Adeac para manter este distintivo que avala a importancia de potenciar o noso lago como recurso turístico e os valores medio ambientais do noso municipio” afirmó la concejala de Turismo