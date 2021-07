As Pontes-Programa cultural

El Concello de As Pontes pone en marcha, a partir de este fin de semana, un programa cultural, conformado por más de una veintena de actividades, de pequeño formato, en el que se conjuga el ocio con las medidas sanitarias en vigor.

La programación se desarrollará en el patio del colegio Santa María, una ubicación, que en palabras del responsable de Cultura, Vicente Roca “nos permite dispoñer dun espazo acotado que facilita o control de acceso do público, o mantemento da distancia interpersoal, garantindo que se cumpran as medidas establecidas polo goberno autonómico no protocolo de espectáculos ao aire libre fronte a Covid 19”.

Con el objetivo de garantizar el control de aforo y la distancia de seguridad entre el público asistente, el aforo de cada actividad estará limitado a un máximo de 400 personas, y el público deberá permanecer sentado y siempre con mascarilla, no estando permitido fumar, beber o comer en el recinto.

Para acceder al recinto será preciso retirar las invitaciones – en el caso de las actividades gratuitas- o comprar las entradas, que ya están la disposición del público, a través de la página web www.tickentradas.com.

El programa comenzará con el festival Orballo Cultural, un ciclo de conciertos de reconocidos artistas gallegos y nacionales, pero con hueco también para la música local. «Orballo Cultural» comenzará el sábado 10 de julio con una sesión vermú a las 12.30 horas amenizada por Verto, el grupo sensación del panorama musical gallego.

Ese mismo día, a las 21.30 horas, Ptazeta, autora de temas virais como «Mami» o «Trakata», dará su primer concierto en Galicia. Despuis será el turno para que el pontés Manufa ponga sobre el escenario música que define cómo aleatoria y variada. El domingo a las 12.30 horas serán Baiuca y su banda quien amenicen la jornada que su renovación de la música tradicional gallega.

El jueves, 15 de julio, arrancará el Festival de Música Clásica Son As Pontes, organizado por las Xuventudes Musicales de A Coruña, en colaboración con el Conservatorio Municipal de As Pontes. Desde lo 15 a 20 de julio , decenas de artistas invitad@s s y alumnado, que participan en el ciclo de nuevas promesas, acercará a los ponteses la música de cámara del más alto nivel. Conciertos de viento, de guitarra, cuartetos con piano, piezas de Schubert, Beethoven o Strauss son algunas de las propuestas de este festival del que se podrá disfrutar en la Casa Dopeso, en el Cine Alovi y al aire libre, en la plaza da Iglexa de Santa María.

El viernes, 16 de julio, la compañía de teatro local El Catre actuará a las 20:30 horas en el Cine Alovi y a las 22:00 horas, en el partio del colegio Santa María será el turno para el grupo de rock León Benavente, con su gira de verano 2021, en la que harán un recorrido por su repertorio musical entre lo que destacan temas como «Gloria», «Ánimo Valiente» , «Revolución» o «Ser Brigada»

El sábado, 17 de julio, para las crianzas habrá música de la mano de Uxía Lambona e a Banda Molona, que llegan a las 12:30 horas, al patio de Santa María con el espectáculo «Astronauta Sideral» donde niños y niñas junto con extraterrestres no podrán parar de bailar y cantar a ritmo de cumbia, ska o rock& roll y otros estilos musicales, recuperando la música tradicional y actualizándola.

Ese mismo día, a partir de las 21:30 horas, en el patio de Santa María, el vecindario podrá disfrutar con el Euterpe, agrupación coral conformado por antiguo alumnado del conservatorio municipal que recuperan temas de la década de los años 90 para darles su toque personal, y con el coro femenino, Sisters in the House con un repertorio que abarca desde temas pop de los Beatles o Beyonce, pasando por el rock de los Rolling Stones o el soul clásico de Ray Charles, Stevie Wonder y Aretha Franklin, así como una sección de canciones populares gallegas como «A Rianxeira» «Negra Sombra“ o «O tren”.

El domingo, 18 de julio, a las 12:30 horas, también en el patio del Colegio Santa María habrá un concierto de la Banda Cultural e Recreativa das Pontes y ya por la noche, a las 22:00 horas, será el turno para la orquesta Os Satélites e Sito Sedes.

La programación cultural continuará el lunes, 19 de julio, a las 12:00 horas, en el patio de Santa María, con el concierto infantil “Paio y el poder de la música” a cargo de Oviravai, en el que Paio, el tejón, Aureilo el oso y Armando el armadillo van descubir el poder de la música y la amistad y la importancia de cuidar del planeta. Ya por la tarde, a las 19:30 será el turno para el Festival Internacional de Folclore que contará con la participación de grupos de Galicia, Perú, Isla de Pascua y Senegal.

Por otra parte, desde el día 17 al día 19, habrá pasarúas a cargo de los grupos tradicionales Canavella, No Cómbaro, Os Feroces da Galguiera e Os Trevillas.

El martes, 20 de julio, a partir de las 19:00 horas, habrá actividades para las crianzas de la mano de Pablo Díaz y su espectáculo “Canta Música” y de Pablo Mendez Performances con Transformers, a partir de las 19: 45 horas.

El día 21 continuará la programación para el público infantil con la obra de teatro “A verdareira historia de Hamelin de la compañia Moc Moc«, a las 19:30 horas, en la que a través del humor y la participación del público, las personas asistentes conocerán de verdad lo que sucedió en Hamelin.

Después de un breve descanso, la programación volverá el día 24 de julio con la compañía, Gramola Gominola y su espectáculo “Bravas. O rexurdir da luz” en el patio de Santa María, a las 12:30 horas y con el concierto de Quenindiole e Pelepau a las 21:00 horas.

Además ese mismo día, volverán los pasarúas de los grupos tradicionales Canavella, No Cómbaro, Os Feroces da Galguiera e Os Trevillas.

El día 25 de julio, aas charangas Ardores, Charangos, Os Celtas, Santa Compaña, La MeKánica, Louband e BB animarán las calles de la villa.

La programación diseñada por el departamento de cultura finalizará el día 31 de julio con el concierto del grupo local Jin Tony´s Son, a las 12:30 horas en el patio del colegio de Santa María y con el actuación, a las 22:00 horas de Greats Straits con su tributo a Dire Straits.