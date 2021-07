Fene-San Valentín se moviliza contra el cierre de Abanca

Más de un ciento de vecinas y vecinos de San Valentín se concentraron al mediodía de este lunes en la Praza do 10 de Marzo para mostrar su rechazo ante el cierre durante julio y agosto de la sucursal de Abanca, única oficina bancaria que existe en el barrio, y también para ordenar las medidas de presión que se han previsto adoptar durante los próximos días para garantizar el mantenimiento del servicio después del verano.

La coordinadora vecinal -integrada por colectivos y particulares- sospecha que la entidad financiera tiene intención de no reabrir en septiembre, siguiendo la senda de cierres de sucursales que ya se produjo en los últimos meses en otros puntos de la comarca

La primera de las acciones de protesta se fijó para este jueves 8 de julio a las 10.00 h. La coordinadora lanzó un llamamiento para concentrarse de nuevo a esa hora en la Praza do 10 do Marzo y subir después hasta la oficina del Cruce de Fene. La idea es formar allí una grande cola «para facer ingresos de 1€ nas nosas contas o solicitar información sobre seguros, que é el único que atenden agora».

De este modo, y como medida de protesta, se espera «bloquear» el funcionamiento de la entidad para hacerle ver a Abanca «a presión dun barrio obreiro» que en este momento solo tiene como opción un cajero automático. El portavoz de la coordinadora, Juan Miraz, explicaba que la sucursal de San Valentín «xa a quixeron cerrar en 2017» y que la acción conjunta del vecindario y del Concello en aquel momento consiguió que el servicio se mantuviera.

Sin embargo, el año pasado Abanca lo suspendió durante los meses de julio y agosto, centralizando todas las gestiones durante esos dos meses en la oficina do Cruce de Fene.

«Eles baseanse en que se puede funcionar a través do caixeiro«, comenta Miraz al tiempo que advierte de que «se non facemos nada, en setembro non abren». Una sospecha avalada, segundo la coordinadora, por otras clausuras de oficinas que se produjeron en la comarca. «En Cerdido son 1.000 habitantes e abanca tiña 700 contas, o 70% da poboación. Pecháronlles a oficina e deixáronlles un caixeiro. Agora teñen que achegarse ás Somozas ou a Moeche.»

Desde la coordinadora se argumenta, además, que «Abanca está aí porque foi rescatada con 9.000 millóns cartos públicos que non devolveron. Nós entendemos que, aínda sendo privada, ten que dar servizo e imos pelexar por iso».

Demanda de una oficina de atención rápida

La coordinadora vecinal demandó el apoyo del Concello en las reivindicaciones del barrio -el más populoso de Fene y uno de los más envejecidos- no solo para que se garantice la atención bancaria presencial, sino también para mejorarla. En este sentido, el Gobierno local -que también asistió a la concentración de esta mañana- se comprometió a intermediar con Abanca para que la oficina de San Valentín se convierta, tal y como pide el colectivo, «unha oficiña de atención rápida que abra os cinco días da semana de 8 a 14.00 h e también os días pola tarde para a zona sur de la ría, que cogería Neda, Fene, Ares y Mugardos«.

La coordinadora vecinal defiende el emplazamiento de esta oficina en San Valentín con argumentos como, por ejemplo, las características de las instalaciones, su situación o la facilidad para encontrar aparcamiento