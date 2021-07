Fene-Este viernes segunda función del ciclo «Humor peregrino»

El auditorio de la Casa da Cultura acoge este viernes, a las 21 horas, la segunda función del ciclo «Humor peregrino», actividad que forma parte del proyecto Viñetas do Camiño (O Teu Xacobeo) que están desarrollando los Departamentos de Cultura y Turismo.

La protagonista de esta nueva sesión será la fenesa Paula Carballeira con un espectáculo titulado «Historias de arrepío» que recopila historias que surgen «das longas e escuras noites con néboa ás portas». La entrada será libre, gratuita y con aforo limitado (50 personas), de acuerdo con la normativa Covid actualmente vigente.

Según Paula Carballeira “o medo é unha das poucas cousas que non buscas. Ao medo atópalo. Os chamados contos de medo só perseguen o arrepío do momento, unha lixeira inquedanza, unha sensación de vento frío que che aloumiña o pescozo. Candeas, aparecidos, ánimas en pena, agoiros, avisos…”. En “Historias de arrepío” escoitaremos “contos que foron tecendo narradoras e naradores anónimos, ás veces recollidos por escrito, a maioría transmitidos oralmente para lembrarnos que a noite está á espreita, e que por iso hai que sentir con intensidade, tremer a rir cando o medo nolo permita, para esquecer por un momento o que agochan as tebras”.

Paula Carballeira se ha dedicado profesionalmente al teatro y la narración oral desde 1994. Ha sido invitada a los principales festivales nacionales e internacionales de narración oral (Portugal, Brasil, Francia, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Cabo Verde, Argentina, Costa Rica, México). Ha participado en diversos programas de TVG (Viradeira, O clan dos impostores, Libro de familia, Apaga a luz, A noite en blanco, Pequeno Hotel, O rei da comedia, Rías Baixas, Máxima Audiencia, Contando estrelas, Pepe o inglés) y ha colaborado en diferentes espacios de la Radio Gallega (Xamón, xamón, A taberna da galega).

Miembro de la compañía de teatro Berrobambán desde 1996, con la que coordinó el programa infantil ASTEROIDE B-612 que se desarrolló en los municipios de Santiago de Compostela y Ferrol. Además de continuar trabajando en Berrobamban, participa como actriz o directora en propuestas puntuales de otras compañías. Por ejemplo, estuvo al frente de los espectáculos de «Talia Teatro Mundos contados», «Pequena e Rosa Caramelo» y otros cuentos; dirigió e interpretó la producción del Centro Dramático Galego para niños: «A cabana de Babaiagá,» y protagonizó «Desde a sombra / Bufóns e Pallasos» para la empresa Magrinyana.

También es autora de más de treinta libros publicados y traducidos a diferentes idiomas: español, inglés, portugués, alemán, turco, coreano, italiano, vasco, catalán …, algunos de ellos galardonados con los premios: Lecturas, White Raven , Isaac Díaz Pardo, Manuel María de Literatura Dramática Infantil o Fray Martín Sarmiento.

Entre ellos destacan: Robin e a Boa Xente (EDB, 1993), Mateo (Kalandraka, 1999), Paco (Kalandraka, 2000) Premio Lecturas 2001, Correo Urxente (EDB, 2002) Premio Lecturas 2003, O ganso pardo (Edelvives, 2002; Palabras del Candil, (2013), A era de Lázaro (Galaxia, 2004), Smara (Kalandraka, 2006), White Raven e Premio Isaac Díaz Pardo, Boas Noites (Edicións Xerais, 2007) e O refugallo (Xerais, 2013) ambos gañadores do Manuel María, finalistas dos premios AELGA e nominados aos María Casares do teatro galego, Contatrás II-I (Edicións Positivas, 2012), O principio (Kalandraka, 2012), A burra Ramona (Baía, 2013) premio frei Martín Sarmiento 2016, Misterios (ASSITEJ, 2015)

Finalista do Premio ASSITEJ de Textos Dramáticos, ou Bruxa e familia (Santillana, 2017). Además escribió libros de Lecturas Escolares para a editorial Anaya como Alicia sabe voar, Voces no sumidoiro ou Aldara na lúa entre outros

Humor peregrino

O Camino Inglés es un patrimonio natural, arquitectónico pero también inmaterial. El ciclo Humor del Peregrino -incluido en el proyecto Viñetas do Camiño- tiene como objetivo proporcionar al público una representación de la narración oral y la música, «boas compañeiras coma os peregrinos».

El ciclo incluye cuatro representaciones de narración oral y música, organizadas por la concejalía de Cultura en colaboración con la Rede Cultural de la Diputación Foral de A Coruña.

Tras estas primeras actuaciones, protagonizadas por Ukestra do Medio y Paula Carballeira, en las próximas semanas también pasarán por “Humor del peregrino”: Gala Martínez, con Son un monstro (16 de julio, Casa da Cultura, 21 h); y La Furgoneta del Teta (23 de julio, Plaza del Ayuntamiento, 21 h).

Más información, en la web del Concello de Fene www.fene.gal o en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Fene, tfno. 981 340 366