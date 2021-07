La Xunta levantará total o parcialmente la prohibición de la pesca recreativa en 106 muelles autonómicos

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, trabaja en un cambio normativo que levantará la veda a la pesca de superficie no profesional en los muelles de 106 de los 122 muelles autónomos. Así lo ha explicado esta mañana la presidenta de los Portos de Galicia, Susana Lenguas, en respuesta a una pregunta de la 8ª Comisión de Pesca e Marisqueo do Parlamento de Galicia. El responsable del ente público indicó que de esta forma la Xunta autorizará en el 85% de los muelles una actividad que está prohibida desde 1972 de acuerdo con la legislación tanto estatal como gallega.

La noticia normativa clasificará los puertos en tres niveles en función de la posibilidad de acoger la pesca recreativa entre sus actividades. Así, establece un total de 28 puertos libres de toda restricción; 78 en los que se permitirá esta práctica condicionada por zonas o horarios y 16 en los que no se podrá realizar esta actividad por razones de seguridad u operatividad portuaria.

Los 28 portos que quedarán libres de toda restrición serán Rinlo (Ribadeo), Nois (Foz), Portocelo (Xove), Bares (Mañón), Espasante, O Seixo (Mugardos), Perbes, Mera, Santa Cruz, Santa Mariña de Ponteceso, Ézaro, Os Muíños (Muros), O Conchido (Outes), A Barquiña de Noia, Noia, Boa (Porto do Son), Ameixido (Ribeira), Insuela (Ribeira), Ancados (Boiro), Taragoña (Rianxo), Rañó (Rianxo), San Miguel de Deiro (Vilanova de Arousa), As Sinas (Vilanova), Cabodeiro (A Illa de Arousa), Covelo (Poio), Santa Marta (Baiona), Oia e Goián (Tui).

En cuanto a la prohibición total seguirá vigente en 16 puertos que son: Ares, Redes (Ares), San Pedro de Visma (A Coruña), Quenxe (Corcubión), Testal (Noia), Ribeira, Carril (Vilagarcía), O Xufre, Sanxenxo, Raxó, Beluso, As Corbaceiras (Pontevedra), Aldán, Moaña, Santa Cristina de Cobres e A Pasaxe (A Guarda). los restantes 78 portos permitiránl a pesca baixo condiciones de zonas u horarios.

Por zonas administrativas, en la Zona Norte la pesca recreativa estará permitida, libremente o con condiciones de zonas u horarias en Ribadeo, Rinlo, Foz, Nois, Burela, San Cibrao, Morás, Portocelo, Celeiro, Viveiro, O Vicedo, O Barqueiro, Bares (Mañón), Espasante, Ortigueira, Cariño, Cedeira, Maniños-Barallobre, O Seixo e Mugardos.

En la Zona Centro se autoriza total o parcialmente en Pontedeume, Perbes, Miño, Betanzos, Sada, Lorbé, Mera, Santa Cruz, Suevos, Caión, Razo, Malpica, Barizo, Santa Mariña de Ponteceso, Corme, Laxe, Camelle, Arou, Santa Mariña de Camariñas, Camariñas, Muxía, O Sardiñeiro, Fisterra, Corcubión, Brens, Ézaro, O Pindo, Portocubelo, Muros, Os Muíños, Esteiro, O Freixo, A Barquiña de Outes, O Conchido, A Barquiña de Noia, Noia, Boa, Portosín, Porto do Son, Corrubedo, Aguiño, Castiñeiras, Ameixido, Insuela, Palmeira, A Pobra, Escarabote, Cabo de Cruz, Ancados, Bodión, Taragoña, Rianxo e Rañó.

En la Zona Sur se podrá practicar la pesca no profesional en superficie en Pontecesures, Vilaxóan, Vilanova, As Sinas (Vilanova de Arousa), San Miguel de Deiro, Cabodeiro, O Campo (A Illa de Arousa), Tragove, San Tomé, A Toxa, O Grove, Meloxo, Pedras Negras, Portonovo, Covelo, Combarro, Campelo, Bueu, Aguete, Cangas, Meira, Domaio, San Adrián, Arcade, Cesantes, Canido, Panxón, Santa Marta, Baiona, Oia, A Guarda, Goián e Tui.

Esta clasificación es el resultado del análisis detallado de las instalaciones así como del debate y trabajo coordinado con diferentes entidades representativas del sector de la pesca recreativa. El listado de puertos podrá ser revisado periódicamente si es necesario y los planos detallados de las áreas autorizadas para la pesca de superficie no profesional estarán disponibles en la web de Portos de Galicia junto con la resolución de levantamiento de la veda en el momento de la aprobación.

Entrada en vigor

El cambio normativo, que se encuentra en fase avanzada de tramitación, no entrará en vigor hasta la publicación de la resolución en el DOG y se hará efectivo mediante el trámite correspondiente en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. Portos de Galicia trabaja con el objetivo de que se pueda levantar la veda durante el verano. Una vez en vigor, será posible iniciar la actividad una vez cumplimentada la solicitud con toda la documentación requerida, sin esperar una decisión expresa. La autorización solicitada tendrá una vigencia de un año a partir de su caducidad o si caduca el seguro obligatorio.

Los requisitos incluirán el alta en la sede electrónica de la Xunta, la obligación de formalizar un seguro de responsabilidad civil y la firma de una declaración responsable de cumplimiento de las obligaciones exigidas. El incumplimiento de estas instrucciones o las que le pueda proporcionar el guardaespaldas será motivo de retirada de la autorización. El organismo público establece todas estas condiciones con el objetivo de priorizar la seguridad de las personas e instalaciones así como la actividad portuaria y los servicios profesionales, náuticos, de pasajeros y auxiliares, a los que se reserva el terreno portuario.

La puesta en marcha de esta iniciativa que dará seguridad a los aficionados a la pesca recreativa, es fruto de la demanda social sin olvidar la seguridad y el marcado carácter estratégico del dominio público portuario.