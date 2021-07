San Sadurniño-Asesoran a los vecinos con respecto al proyecto do Parque Eólico Caaveiro

El plazo para presentar alegaciones a la documentación finaliza el 27 de julio que se expone al público sobre el proyecto del Parque Eólico Caaveiro impulsado por ENEL Green Power en los municipios de San Sadurniño, Neda, Cabanas, Fene, As Pontes y A Capela.

La planta de energía planea instalar 14 grandes molinos con una capacidad combinada de 78 MW. Cinco de ellos estarían repartidos por la zona de A Louseira, A Cortella, A Penamoura y As Cancelas, en Naraío, con un gran interés por el paisaje y también por la vida del barrio. Dado que el plazo de consulta y objeciones es tan corto -y la documentación tan compleja- el Concello ha decidido poner en marcha una oficina de asesoramiento legal y preparación de denuncias para que el barrio pueda defender sus derechos.

El servicio se brindará de forma gratuita en el local social de Naraío en la semana del 19 de julio por la tarde (los horarios se darán a conocer en breve),facilitando de esta manera que cualquier persona pueda realizar con ayuda especializada alegaciones de tipo general o adaptadas a su caso particular, como pueden ser afecciones a viviendas, explotaciones agrícolas o acuíferos. A continuación, el propio servicio se encargará de registrar todos los escritos destinados al Área de Enerxía da Delegación do Gobierno en Galicia.

Además de este servicio impulsado por el Concello, la asociación de vecinos O Castelo de Naraío también pondrá a disposición del barrio copias y planos resumen del proyecto que se pueden consultar en los bares de la parroquia y también en la oficina de la Cooperativa de Meirás en horario de apertura. De esta forma se pretende que el barrio tenga a su disposición en un medio físico toda la información, a la que en este momento solo se puede acceder online o solicitando cita en la Delegación del Gobierno.

La entidad imprimirá varias copias en gran formato del mapa conjunto de los molinos -con referencia a las páginas del proyecto- para que, de un solo vistazo, cualquiera pueda hacerse una idea del impacto del proyecto en el territorio y pueda tomar nota de las cuestiones que considera oportuno alegar.

Y es que un parque eólico no es solo el impacto sonoro y visual de los molinos, que en este caso alcanzaría los 200 metros de altura, sino que también debe tener el impacto en el uso del suelo en 12 hectáreas alrededor de cada uno de ellos, el dato del apertura de vías de servicio, soterramiento de líneas e incluso modificación de vías, ocupación temporal de terrenos o tala de árboles durante las obras y transporte de palas y otros equipos.

Además, como estaba previsto, este parque también colocaría al menos tres aerogeneradores a menos de 500 metros de varias viviendas y queda por ver hasta qué punto el agua y otros equipos básicos podrían verse afectados.

El Concello facilitará la elaboración de las alegaciones

Tras analizar la documentación y la reunión vecinal celebrada hace unos días -seguida la semana pasada por una Xunta de Portavoces-, el Concello ha definido una posición de oposición al proyecto, basada entre otras temas de impacto paisajístico en la proximidad a zonas pobladas y también en el hecho de que Caaveiro sería parte de un conjunto de seis parques fragmentados que, de hecho, funcionarían como uno solo, evitando así unos requisitos ambientales más complejos, más lentos y más exigentes. .

Por otro lado, el proyecto -cuya tramitación es de competencia estatal- no se encuentra dentro de ninguna de las áreas de desarrollo eólico definidas por la Xunta de Galicia que, como competente en urbanismo y ordenación del territorio en estos casos, tendría la potestad de Autorizar o no la construcción de nuevos parques fuera de los espacios delimitados por el Plan Eólico de Galicia.

El Concello tiene poco margen de maniobra, por decir lo mínimo, en materia de autorizaciones. Sin embargo, lo que sí puede hacer es presentar alegaciones como interesado. Por ello, se ha contratado una asistencia jurídica que se encargará de dar forma a las alegaciones de la administración local, que próximamente se llevarán al completo y, como era de esperar, con el consentimiento previo de los tres grupos municipales.

Paralelamente, en la semana del 19 de julio , el Concello habilitará también en el local social de Naraío una oficina de asesoramiento y preparación de alegaciones que permanecerá abierto «o tempo que sexa necesario» para atender la redacción de «tantos escritos como sea posible», dice Secundino García. «A xente ten que estar informada do que supón un proxecto desta envergadura, que non só lle afectaría a quen tivese un muíño no seu monte, senón a todo o territorio. E cando digo todo o territorio non me refiro só á zona de Naraío, senón a todo San Sadurniño. O que está enriba da mesa é modificar sen volta atrás a paisaxe, poñer muíños preto de casas, abrir camiños que ao mellor acaban secando fontes e outras repercusións difíciles de anticipar. Isto é algo que nos afecta a todas e todos e cantas máis alegacións fundamentadas se presenten, mellor… aínda que non haxa garantías de nada, nin sequera sobre se o proxecto vai prosperar ou non» comentó el alcalde.

El servicio de asesoría que pondrá en marcha el concello está diseñado para que cualquier persona presente aquellos «alegacións fundamentadas» que menciona el alcalde, ya sea con un contenido genérico -similar en general al argumento municipal- o más detallados en cuanto a aficiones particulares. La idea es que «ningún veciño ou veciña quede sen a posibilidade de alegar e defender os seus dereitos por non saber como facelo ou por non saber a onde dirixirse» dice el alcalde. De hecho, la intención del Concello es que, además de ajustar las alegaciones a las necesidades de cada persona, sea entonces ese mismo servicio el que se encargue de registrarlas ante el Área de Enerxía da Delegación do Gobierno.