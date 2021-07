Narón-Reabre o circuito de pump truck

O concelleiro de Deportes, José Oreona, anunciou a reapertura, esta mesma tarde ,día 6, das instalacións do circuíto de pump truck localizado entre os barrios de Santa Icía e O Alto. Abrirase de novo ao público tras realizarse nos últimos días unha serie de traballos de mantemento das instalacións.

As melloras realizadas consistiron en reparacións do firme do trazado e tamén no repintando do mesmo, tal e como apuntou Oreona. Estas instalacións, inauguradas no ano 2019, pódenas utilizar persoas con patinetes, patíns e bicicletas para a práctica de deportes de inercia.