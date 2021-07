Fene-Premios del XXV Concurso de Humor Gráfico “Curuxa do humor” 2021

Los dibujantes Calros Silvar, Xosé Tomás y Hugo Feal Permuy (ganador del primer premio Curuxa Nova 2020) forman parte del jurado de los Premios Curuxa 2021, que se reunirán el próximo lunes 12 de julio a las 12.00 horas en el Museo do Humor de Fene. Según establece el reglamento del concurso, el jurado estará presidido por el alcalde de Fene, Juventino Trigo y -junto con los tres dibujantes invitados- estará el concejal de Cultura, Justo Martínez, y la responsable del Museo do Humor, Almudena Marcos (que actuará como secretaria).

Carlos María Manuel Rodríguez Silvar, “Calros Silvar”

Ferrol, 1954. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Autónoma de Madrid, inicia su carrera profesional como humorista gráfico, caricaturista, dibujante e ilustrador. También trabajó durante más de una década como diseñador de producto en Cerámicas do Castro, del Grupo Sargadelos. Desde mediados de los 90 se ha especializado en el dibujo de la naturaleza, siendo considerado hoy como uno de los ilustradores naturalistas más reconocidos de Galicia. En este campo ha ilustrado numerosas guías (de árboles, pájaros, vertebrados, etc.). Además, ha recibido múltiples premios: 1º Premio Curuxa do Humor do Museo do Humor de Fene, 1988; Premio Isaac Díaz Pardo al Libro Ilustrado, 2007; y nominado a los Premios Audiovisuales Mestre Mateo 2003, de Cecebre-Ecoxogo. Otra de sus facetas es como monitor de cursos de dibujo, Montaje audiovisual e ilustración de la naturaleza para el A.C. Alexandre Bóveda da Coruña, a Federación de Agrupacións Culturais, C.G.A.C., S.G.H.N. e CEIDA.

José Tomás Díaz Teijo, “Xosé Tomás”

Betanzos, 1971. Es ilustrador, guionista, humorista gráfico y profesor de gallego. Estudió Filología Inglesa en la Universidad de Santiago de Compostela. Inició su tesis doctoral sobre el papel del ilustrador en los álbumes infantiles ilustrados. Trabaja como profesor de inglés de secundaria en el CPI Manuel Suárez Marquier de O Rosal, del que también es director. La mayor parte de su obra es de ilustración infantil y juvenil, donde ha trabajado para editoriales como Xerais, Galaxia, Anaya, Edebé, Rodeira, Baía, Parramón, Embora, Bromera y Planeta. Ha realizado dibujos animados para La Voz de Galicia y humor gráfico en Diario de Pontevedra / El Progreso y en las revistas Tempos Novos, Revista Galega de Educación, Plis-Plas (Radio Galega). También trabajó en cartelismos didácticos con obras para la Xunta de Galicia, la Universidad de A Coruña, diputaciones, concellos y otras entidades. Participó en las dos etapas de Golfiño, realizando pasatiempos y la serie Animalia y Luzbell. Ha dirigido diferentes talleres de cómic y expuesto obra en muestras del Museo do Humor de Fene. En 2012 fue invitado por Gálix (subsección IBBY) para dar una charla en el congreso IBBY en Londres. En 2013 crea, junto a Biblos Clube de Lectores, los talleres de ilustración y cómic BIBLOS. En 2009 la Xunta de Galicia lo envió a la Feria del Libro de La Habana. En 2014 fue seleccionado por la Xunta de Galicia y la AGPI como ilustrador invitado en la Feria del Libro de Frankfurt. En 2009 participó con el cómic en el Proxecto Terra para el Colexio de Arquitectos de Galicia. También colaboró ​​en los números de la serie Preventigirl del Instituto Galego de Seguridade y Saúde Laboral.

Hugo Feal Permuy – Ganador del 1er premio Curuxa Nova en el XXIV Concurso de Humor Gráfico “Humor Owl”

Natural de Fene. Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. También tiene formación en diseño y cómic, disciplina en la que realizó una maestría. Actualmente está cursando un máster en «Concept art para peliculas e videoxogos» en Madrid. Ha realizado trabajos de diseño para municipios y empresas, así como tatuajes e ilustraciones para particulares. En el ámbito editorial, publicó «Intraterra» y «Verne Imaxinado», ambos editados por la Deputación de Pontevedra. También tuvo algunas incursiones en los fanzines americanos. En 2020 fue reconocido con el 1º Premio Curuxa Nova no certame convocado polo Museo do Humor. «Respira»: «a calidade gráfica e o acabado do debuxo no que salienta especialmente un coidado traballo na composición e na narración da escea». También destacó la «capacidade de transmitir unha mensaxe crítica sobre a actualidade e a mensaxe que resulta impecable».