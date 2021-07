Ferrol-O BNG censura «o silencio» da Secretaria de Estado de Defensa sobre os problemas da cidade

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG no Concello de Ferrol, considera «que a visita que realizou no día de onte a Secretaria de Defensa a Ferrol demostra unha total falta de respecto e falta de sensibilidade por parte do goberno do Estado cara a cidade»

Iván Rivas, censurou e cualificou, tamén, «como inaceptábel o silencio do goberno da cidade e do Alcalde incapaz de esixirlle a máis mínima explicación respecto dos principais problemas que ten a cidade dependentes deste Ministerio».

«Asistimos con preocupación a tónica amosada nos últimos meses onde representantes do goberno do Estado como é este caso da Secretaria de Estado Defensa ou no seu día a presidenta de Navantia ou o Secretario de Transportes, veñen de visita “turística” ignorando os problemas da cidade como se por non falar deles non existisen e sen ningunha vontade por resolvelos». «Que a Secretaria de Estado dun ministerio que condiciona tanto e desde tantos aspectos o desenvolvemento da cidade, ignore as súas implicacións na cidade e non mencione, nin aborde estes problemas cos grupos municipais da cidade é inconcebible».

Iván Rivas considera que «a visita da Secretaria de Estado de Defensa à cidade debería levar consigo un encontro onde abordar tres cuestión vitais para a nosa cidade». «Desde o punto de vista económico, resolvendo a compensación pola ocupación de máis do 20% de solo urbano da cidade. Desde o punto de vista urbanístico, para abordar o futuro urbano da cidade e do muro que divide á cidade en dous e desde o punto de vista laboral pola dependencia de Navantia do Ministerio de Defensa, a súa paralise actual e o confinamento ó ámbito militar».

Ivań Rivas destaca «a complicidade do goberno municipal diante destas actitudes». «Un Alcalde que a máis mínima oportunidade recibe no seu despacho a calquera representante do goberno do Estado, permanece en silencio e obvia a visita da Secretaria de Estado á cidade co fin de evitar que se reuna cos representantes dos grupos municipais da corporación e de contas das actuacións que deberia abordar este Ministerio na cidade»