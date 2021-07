As Pontes- Aprueba inversiones por cerca de 700.000 euros

El Concello de As Pontes aprobó en el Pleno con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención del BNG, un expediente de crédito extraordinario por valor de 686.610,51, que permitirá llevar a cabo obras necesarias para mejorar la calidad de vida del vecindario.

Entre los 18 proyectos que se llevarán a cabo se encuentra el relevo de la tubería de saneamiento y conexión con los bloques G-Y no Poboado da Magdalena, mejoras en la capa de rodadura no camiño da Balsa, la ejecución cuneta no viario de Espiñaredo y el acondicionamiento vial y acceso rotopala.

Además se mejorará la pista a Cornocelo con triple arroyo, se ejecutará un puente sobre el arroyo del Palmeiro, una senda peatonal en Cuíña y se procederá a la reposicion de la barandilla do paseo da Ribeira.

Entre las inversiones aprobadas también se encuentra el aglomerado de la calle Monte Caxado, el aglomerado de los viales de la Plaza Carmarthen y la mejora del pavimento de la pista deportiva do CEIP A Fraga, la instalación del conducto de la calefacción en el Conservatorio así como el relevo y mejora de las instalaciones de agua y calefacción en la casa consistorial.

Además estas inversiones permitirán desbrozar diferentes vías y parcelas municipales, ejecutar una estación de lavado de bicicletas y llevar a cabo el proyecto de reforma do mercado municipal y la instalación de una fuente transitable no Campo da Feria.

Plan Estratéxico de Subvencións

En la sesión plenaria común también se aprobó, con los votos a favor del PSOE y la abstención del BNG, el Plan Estratéxico de Subvencións (PES), un documento en el que se establecen los principios básicos que regularán, en el período comprendido entre el año 2021-2023, las subvenciones, premios y bolsas de ámbito municipal.

Una propuesta que, en palabras de la concejala de Hacienda, Maite Méndez «busca contribuír, a través da planificación dos recursos, ó desenvolvemento socioeconómico do municipio en base a modelos sostibles, dinámicos e innovadores que promovan valores sociais, ambientais, culturais e económicos»

El documento recoge los objetivos generales de las diferentes líneas de subvenciones que pondrá en marcha el Concello, los objetivos locales que se persiguen, las personas, asociaciones, entidades públicas y privadas que podrán ser beneficiarias de dichas subvenciones, el sistema de seguimiento y evaluación del PES así como las diferentes líneas de acción que serán subvencionables entre las que se encuentran la línea de benestar social y educación, medio ambiente, deporte, promoción económica y empleo, cultura, participación ciudadana y turismo.

Maite Méndez también indicó «que cada unha das liñas de axudas contará coa súa convocatoria específica na que quedarán fixados os obxectivos de cada unha dlas, as entidades beneficiarias, os criterios de axudicación ou o sistema de xustificación das achegas, entre outras cuestións»

Otros temas

En otra orden de temas, el pleno del Concello de As Pontes aprobó, por unanimidad, la propuesta de festivos locales para el año 2022 que serán el día 1 de marzo (martes de entroido) y el 18 de julio (lunes das Festas do Carme) y la propuesta de adhesión a la Asociación ERIH (Europea Route of Industrial Heritage), constituida hay más de diez años para la promoción de rutas de patrimonio industrial a nivel europeo, para contribuir a un mayor conocimiento del patrimonio industrial de As Pontes, a su conservación, promoción y utilización como recurso turístico.

Asimismo se aprobó de forma definitiva, con el voto en contra del BNG, el reglamento de régimen interno de la piscina municipal climatizada, un documento que tiene como objetivo regular el uso y funcionamiento de la piscina municipal promoviendo el acceso de la ciudadanía al deporte, atendiendo a los principios de igualdad y no discriminación, y bajo la premisa de los efectos beneficiosos que sobre la salud y el tiempo de ocio tiene la natación.