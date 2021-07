Fene-El concello presta asesoramiento a entidades y vecinos con las alegaciones Parque Eólico Caaveiro

Quedan exactamente 20 días para que finalice el plazo de alegaciones al parque eólico que Enel pretende construir en los municipios de Fene, Cabanas, Neda, San Sadurniño, A Capela y As Pontes.

Una instalación con 14 aerogeneradores y 78MW de potencia nominal que, en el caso de Fene, prevé la instalación de líneas de evacuación, una subestación y un molino en los montes de Marraxón, sin mencionar que cerca de los límites con Neda y Cabanas se van a instalar otros seis, produciendo, según una nota del concello » un fuerte impacto paisajístico además de otras aficiones en el patrimonio cultural y patrimonial de la zona».

Para hablar sobre estos temas y, más que nada, sobre la posición del Concello sobre el proyecto, en la mañana de este miércoles se ha celebrado en el municipio una reunión entre el alcalde y representantes de los colectivos locales – las asociaciones de Sillobre y San Marcos, la SCRD Agarimo y la comunidad de montes de Marraxón– en el que el gobierno local les transmitió la intención de abrir una oficina temporal para facilitar la redacción y presentación de las alegaciones.

El Concello espera haber precisado el calendario de días y horarios entre este jueves y el viernes, con el objetivo de dar a conocer el servicio en una reunión impulsada por las cuatro entidades que tendrá lugar el viernes a las 17.00 horas en las instalaciones de la SCRD Agarimo. También se denominan colectivos y representantes municipales de otros municipios también afectados por el Parque Eólico Caaveiro.

Como ha señalado Juventino Trigo, tanto el barrio como el propio Concello «estamos preocupados polo alcance deste proxecto xestado con nocturnidade e case sen dar tempo para estudalo e poder alegar contra del con contundencia e con argumentos ben fundamentados xuridicamente».

El alcalde ha explicado en este sentido que el Concello de Fene está preparando una batería de alegacionescontra un proyecto «de dudosa legalidade» que tendría «graves repercusións no territorio», algo que también coincide con las asociaciones del eje entre Rabadeña y San Marcos, una zona en la que está previsto «instalar muíños, abrir pistas, construír unha subestación e abrir zanxas para soterrar liñas, con todo o que iso implica en canto a danos na paisaxe e no patrimonio, ou posibles afeccións sobre traídas de auga e limitacións futuras dos usos da terra»

Trigo insistió en que el gobierno local «está aliñado cos vecinos» y que, por el mismo motivo,«facilitará que tanto as asociacións como as persoas particulares poidan preparar as súas alegacións e presentalas dentro de prazo cun asesoramento axeitado».

El edil también pidió «máxima participación» en la reunión convocada para la tarde del viernes en las instalaciones de la SCRD Agarimo de Sillobre y, recogiendo la petición realizada por las cuatro asociaciones, también apeló a la «unidad de acción» de barrio entidades y de las Administraciones «para frear o proxecto»

Un parque fuera de las zonas de viento definidas por la Xunta

El proyecto del parque eólico Caaveiro, impulsado por ENEL Green Power, supera los 50 MW y, por tanto, la competencia para su procesamiento es estatal, aunque, según Trigo «a Xunta debería pronunciarse xa sobre a súa postura, dado que o parque está fóra dos espazos delimitados no Plan Eólico de Galicia. Sendo así, posto que as competencias en materia de xestión do chan seguen sendo autonómicas, o goberno da Xunta debería loitar legalmente até as últimas consecuencias para evitar estes despropósitos».

El área de generación -14 molinos en total- se extendería por Fene, Cabanas, Neda y San Sadurniño, mientras que las infraestructuras de evacuación a la estación de Red Eléctrica Española discurrirían principalmente por A Capela y As Pontes, punto en el que entraría la producción en la red. .

Sin embargo, el PE Caaveiro sería solo una parte de la red de seis parques que la multinacional eléctrica tiene previsto construir en 50 kilómetros alrededor de As Pontes con el objetivo de alimentar una planta de producción de hidrógeno, cuya ejecución está sujeta a la obtención de fondos europeos Next Generation.

Los proyectos, denominados Caaveiro, Badulaque, Moeche, Tesouro, Santuario y Barqueiro, producirían un total de 611 MW. «Estamos diante dun caso claro de fragmentación dun parque eólico. ENEL presenta proxectos individuais que despois funcionarían como un só. Así acurtan prazos de tramitación e rebaixan requisitos ambientais, pero a realidade é que se está proxectando un macroparque desde o Ortegal ata ría de Ferrol burlando a normativa», dice Juventino Trigo, al tiempo que agrega que esa será precisamente una de las alegaciones que presentará el Ayuntamiento.

Todos los recursos deberán dirigirse al Área de Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia, sita en Praza de Ourense 11, CP 15003 A Coruña. Las personas físicas pueden ejercitar este derecho de forma indiscriminada mediante la inscripción presencial -también se pueden presentar denuncias en el padrón del Ayuntamiento, no es necesario acudir a A Coruña- o por vía electrónica, mientras que las personas jurídicas deben hacerlo por vía electrónica.