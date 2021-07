Narón-Presentados os resultados do estudo “Conciliación en tempos da covid-19?”

A concelleira de Benestar Social, Catalina García, presentou na mañá deste xoves os resultados do estudo “Conciliación en tempos da covid-19?”, impulsado polo Concello de Narón o pasado mes de abril para coñecer de primeira man o xeito no que as familias naronesas viviron este último ano de pandemia.

García agradeceu inicialmente a participación das 465 persoas que se sumaron a esta iniciativa, contestando ás preguntas da enquisa en liña que se habilitou para realizar o estudo a través da plataforma Abalar e tamén nos grupos de debate. «Sen todas esas persoas que fixeron posible este estudo non sería posible coñecer a situación real que atravesan numerosas familias da cidade e desenvolver esta investigación», apuntou a edil naronesa.

«Queriamos saber o impacto da crise sanitaria, económica e social derivada da covid-19 entre as familias naronesas, e concretamente coñecer as posibilidades que tiveron para conciliar a súa vida laboral e familiar» explicou García. Con este obxectivo realizáronse tres grupos de debate, dous nos que participaban as nais e pais cos seus fillos escolarizados en educación Infantil e/ou Primaria e un terceiro grupo con alumnado de sexto curso de Primaria.

En canto ao estudo, a responsable da área de Benestar Social indicou que un 44,4% das familias da cidade consideran que a situación de conciliación empeorou trala pandemia, mentres que o 38,2% aseguran que non mudou a súa situación particular e o 17,4% restante recoñece que a súa situación de conciliación mellorou no último ano.

Así mesmo, no documento presentado este xoves recóllese que as principais dificultades coas que se atoparon as familias para conciliar foron: os coidados das crianzas (sobre todo das máis pequenas), a falta de acordo entre tempos laborais e escolares, o apoio nas tarefas e deberes coa situación da docencia en liña, o teletraballo, a ausencia de rede familiar (sobre todo os avós) e a cancelación de servizos de conciliación como é o de madrugadores ou os comedores escolares. Os peches perimetrais que estiveron en vigor durante a pandemia e as vacacións escolares e peches de centros de día foron tamén outros factores que influíron negativamente nas opcións de conciliación das familias da cidade.

Así mesmo, entre as principais dificultades para conciliar tamén figura o emprego, citado nun 36,6% dos casos, e os tempos escolares, cun 25,2%. Neste ámbito, en función das persoas que participaron na enquisa, un 35,5% recoñece que tivo que facer renuncias de tipo laboral para poder coidar, un 25,4% asumiu peores horarios para favorecer a conciliación, un 23,4% reduciu a súa xornada e ata un 12,7% deixou directamente o seu emprego para poder conciliar. «Temos casos nos que os propios homes recoñecen directamente que no labor que desenvolven os pais en materia de traballo doméstico e corresponsabilidade si houbo avances pero tamén que queda moito camiño por percorrer nalgúns casos» apuntou García.

«Este estudo permitiranos adaptar os servizos e recursos municipais destinados a garantir a conciliación das familias da cidade, para poder facer uso dos mesmos nas mellores condicións posibles e sacándolles o máximo partido» asegurou García.