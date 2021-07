San Sadurniño-Oferta de trabajo temporal

Además de beneficiarse del PEL de la Diputación de A Coruña, a través del cual se anunciaron 5 contratos temporales para desempleados, el Concello de San Sadurniño también aprovechó las ayudas do APROL Rural da Xunta de Galicia, de duración a jornada completa para desarrollar diferentes tareas relacionadas con la limpieza de vías municipales y el desbroce de maleza

El procedimiento de selección será el mismo que se utiliza para el PEL, es decir, se pedirá al Servicio Público de Empleo del Estado que envíe una lista de los solicitantes que cumplan con los requisitos y luego el Concello se pondrá en contacto con los interesado, para que presenten la documentación y participen en el concurso que se realizará con posterioridad. El Concello informa en que todas las personas que quieran optar al proceso (formar parte de la lista finalmente enviada por la SPEG) deben tener al día la tarjeta de solicitud de empleo y estar buscando trabajo acorde al puesto ofertado.

Además de ser un desempleado registrado en la SPEG como demandante de empleo, no empleado y disponible para trabajar, también se deben cumplir otros requisitos descritos en la normativa, como ser mayor de 16 años, no padecer enfermedades o defectos físicos que impidan el desarrollo de funciones laborales. y, lo que es más importante, no haber trabajado durante 9 o más meses en 2020 bajo los programas municipales de empleo u otras entidades que fueran financiadas por la Consellería de Emprego e Igualdade

El procedimiento de selección de la lista enviada por el Servicio Público de Emprego de Galicia se realizará mediante una fase de concurso-oposición. En el concurso se valorarán las circunstancias personales con hasta 4 puntos. Así, contará con ser mujer – en virtud de la mayor dificultad que tienen las mujeres profesionales para acceder al mercado laboral – y, en particular, si está certificada como víctima de violencia de género.

También se valorará el hecho de ser una persona menor de 30 años en busca de un primer empleo o sin titulación profesional. Otras situaciones que también se valorarían serían tener una discapacidad, estar en paro de larga duración, ser mayor de 45 años -también por la dificultad objetiva que existe para encontrar un trabajo después de esa edad-, formar parte de un grupo de los considerados «desfavorecidos o en riesgo de exclusión social», especialmente si se percibe la RISGA.

En esta fase del concurso, también se valorará no tener ningún tipo de renta no contributiva o prestaciones por desempleo o el hecho de que el desempleado tenga familiares a cargo – cónyuge, conviviente, hijos menores de 26 años. . o mayores de esa edad si tienen una discapacidad, personas mayores discapacitadas o menores acogidos

La segunda fase del proceso de selección, la oposición, otorgará hasta un máximo de 6 puntos mediante la realización de una única prueba -que puede ser oral o escrita- sobre el conocimiento del puesto a cubrir (trámites y maquinaria necesaria para el despeje y limpieza carreteras), en cuanto al grado de conocimiento del territorio (parroquias, lugares, principales vías de comunicación) y, finalmente, los que se tienen sobre las medidas básicas de seguridad para el uso de maquinaria y herramientas.

Quien obtenga la máxima puntuación tendrá acceso a un contrato de obra / servicio de interés social con la categoría de Oficial Forestal, por 9 meses a tiempo completo con un salario mensual bruto de 1.290 euros (pagas extras prorrateadas). Este contrato se financiará con una aportación de 13.750 euros del programa de subvenciones para la promoción del empleo en el medio rural (APROL Rural) convocado por la Consellería de Empleo e Igualdade