Narón-PSOE insta al Gobierno central a mejorar la línea de ferrocarril Ancho Métrico Ferrol-Gijón

El pasado 4 de junio el Diputado Socialista en el Congreso, Diego Taibo, visitó el Concello de Narón y mantuvo una reunión para interesarse por las problemáticas que existen en el municipio y que dependen de la administración central

En esa reunión la cuestión más relevante fue la referida al servicio de las líneas de ferrocarril Ancho Métrico Ferrol- Gijón, que demanda una amplia mayoría del vecindario naronés, y que también afecta a otros concellos de la comarca. El pasado 2 de julio, los Diputados del Grupo Socialista en el Congreso, Diego Taibo, Montserrat García, Pilar Cancela, José Zaragoza y Rafael Simancas presentaron una Proposición no de Ley sobre el ferrocarril Ancho Métrico Ferrol- Gijón, en la que instan al Gobierno de España a continuar mejorando este servicio en línea con las actuación que ya se han llevado a cabo y de manera progresiva, contemplando actuación en los siguientes ámbitos: limpieza, desbroce y mejora de la línea, mantenimiento y mejora de las estación, estudio de posibles nuevas estación y apeaderos en función de la demanda, mejora progresiva e incorporación de nuevas unidades del material rodante y revisión de las frecuencias actuales conforme a la recuperación de la demanda.

El portavoz naronés David Pita resalta que «estas demandas que xa veñen do anterior goberno do PP co que o servizo sufriu un total abandono, sobre todo no referido ó mantemento e reposición da maquinaria», e «agradece a rapidez coa que o Grupo Socialista no Congreso se puxo mans á obra para trasladar as demandas da veciñanza naronesa, que son as de moita outra veciñanza nos concellos veciños das diferentes bisbarras».

Al mismo tiempo, Pita, también destaca la «disposición e atención de Diego Taibo tanto para achegarse a coñecer as necesidades das naronesas e naroneses como para trasladarnos a información das xestións e dos pasos dados na procura de dar solución ás demandas da veciñanza»