Armada-En un acto cargado de «ferrolanismo» el VA Frutos tomó posesión del mando del Arsenal Militar

(PS-fot. M.Galdo y mde)-«La Armada y Ferrol son indisolubles y Ferrol es una ciudad con la que la Armada tiene unos especiales lazos de unión desde la construcción de los arsenales en el siglo XVIII. Una no puede ser contemplada sin la otra» señaló el nuevo vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz en el acto de su toma de posesión como Almirante Jefe del Arsenal Militar ferrolano celebrado en la mañana de este jueves, día 8 de julio, en la explanada del Edificio de la «Sala de Armas» y presidido por el Almirante Jefe del Apoyo Logístico, almirante Aniceto Rosique Nieto.

Un acto en el que tanto el almirante Rosique Nieto como el VA Frutos se refirieron tanto a las víctimas del Covid, al presente y futuro de la Armada y su relación con el Arsenal de Ferrol así como a esa unión de siempre entre la Armada y la ciudad con notables «piropos» por parte de ambos almirantes hacia Ferrol .

Para rendir honores se encontraban en la explanada una compañía de honores formada una escuadra de gastadores y la Unidad de Música del Tercio del Norte de Infantería de Marina, y tres secciones, una de la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño«, una de Infantería de Marina, y una del Arsenal Militar, al mando del Teniente de Navío Roberto Martínez Fraga.

La ceremonia dio comienzo a las doce y veinte de la mañana al incorporarse a la Formación la Bandera Nacional a la que se le rindieron honores.

AUTORIDADES E INVITADOS

En la explanada se encontraban altos mandos regionales del Ejército de Tierra y Guardia Civil, así como el General Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, Carlos Pérez-Urruti Pérez; comandantes de buques y unidades, jefes de Jefaturas, comandantes directores de las Escuelas «Escaño» y Esengra; coronel jefe del Tercio del Norte de Infantería de Marina; representaciones del Ejército del Aire, Policía Nacional y Reservistas, y distintas comisiones de jefes, oficiales, suboficiales, tropa y personal civil del Arsenal.

Estaban también presentes el delegado del gobierno en Galicia, José Miñones; el alcalde Ferrol, Ángel Mato; la subdelegada del gobierno en A Coruña, María Rivas; el vicepresidente del Parlamento gallego, Diego Calvo; el presidente de la Autoridad Portuaria, Indalecio Seijo Jordán; el capitán del Puerto, Jorge Cao Ruiz; parlamentario gallego, José Manuel Rey Varela; el director de Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, Cristóbal Dobarro; así como directivos de entidades y asociaciones, Junta de Cofradías de Semana Santa, Racing de Ferrol, y la esposa, hijos, y demás familiares del nuevo Almirante del Arsenal cuyo nombramiento aparecía publicado este mismo jueves en el Boletín Oficial de Defensa.

LLEGADA DEL AJAL

A las doce y media llegó a la explanada el Almirante Jefe de Apoyo Logístico que fue recibido por el Jefe del Arsenal, accidental, Jefe de Infraestructuras, Capitán de Navío Antonio Sande Cuiñas. Al AJAL se le rindieron honores de ordenanza interpretando la Unidad de Música la Marcha de Infantes mientras desde las baterías se realizaba una salva de 15 cañonazos.

Tras pasar revista a la Fuerza y saludar a las autoridades civiles y militares, comisiones e invitados, el Almirante Rosique ordenó el comienzo de la ceremonia de toma de posesión.

ORDEN Y JURAMENTO

El acto se inició con la lectura de la orden de nombramiento del VA Frutos como Almirante Jefe del Arsenal. El AJAL dio posesión del mando señalando que «De orden de S.M. el Rey se reconocerá al vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz como Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, respetándole y obedeciéndole en todo lo que mandare concerniente al servicio. ¡Viva España!, que fue contestado con un ¡Viva!.

Seguidamente el VA Ignacio Frutos prestó juramento. «Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado».

El AJAL le hizo entrega al nuevo Almirante del Arsenal del bastón de mando

ALOCUCIÓN DEL VA FRUTOS

A continuación el nuevo Almirante Jefe del Arsenal dirigió unas palabras de saludo en las que siempre tuvo presente su ferrolanismo. Comenzó agradeciendo «a quienes han hecho posible que hoy esté aquí , tomando posesión como nuevo Almirante del Arsenal. Mi agradecimiento especial al AJEMA por la confianza que ha depositado en mi al proponerme a la Ministra de Defensa para ejercer la jefatura de este histórico y emblemático Arsenal. Pondré todo mi esfuerzo para no defraudar esta confianza».

«Me comprometo desde este momento en logar un apoyo logístico eficaz a las unidades e instalaciones basadas en el entorno geográfico de este Arsenal y así continuar la exitosa labor de mis predecesores en el cargo, en particular la del último Jefe del Arsenal, VA Duelo Menor».

Tras un recuerdo a los fallecidos por «esta indeseable pandemia» y dar el pésame a sus familiares se refirió a la importancia de la unidad y la necesidad de acción coordinada de todos los medios, civiles y militares, público y privados a la hora de luchar contra este tipo de lacras. «La Armada, este Arsenal y yo mismo como autoridad periférica Covid en Ferrol y su entorno nos sentimos especialmente comprometidos con ello.

También quisiera recordar a todos los miembros de las FAS y de la Armada que han dado su vida por España, tanto en territorio nacional como desplegados en misiones en el exterior, lejos de sus casas y de sus familias. Vaya por todos ellos un emocionado recuerdo».

Hizo mención a la labor que le espera como Almirante del Arsenal «supone un privilegio tener la oportunidad de dirigir un Arsenal como el de Ferrol, tanto por la calidad de su excelente capital humano, del que soy plenamente consciente como por la altura de la misión, cometidos y responsabilidades, que tiene encomendado este histórico Arsenal».

Se refirió a la etapa del proyecto de transformación digital, que tiene un marcado carácter transversal y a la especial relevancia de la coordinación con las diferentes empresas,con las industrias del sector naval en general y con Navantia en particular.

Espíritu de entrega del personal

Aludió a la actual falta de cobertura de las plantillas especialmente de personal civil, funcionario y laboral «trataré de compensarla, soy consciente que ya se está haciendo con vuestra entrega y disponibilidad. Os pido, os ruego que continueis con este espíritu de entrega y sacrificio que demostráis día a día. Se que es difícil, que estáis en el límite pero se también que cuento con una plantilla envidiable y dedicada«.

Destacó el valor de la familia «se merecen toda nuestra dedicación y cuidados. No dejéis a vuestras familias de lado. En este aspecto me gustaría deciros y ofreceros que mi puerta , como he siempre procurado hacer, estará siempre abierta a vuestros problemas y necesidades personales».

Máxima colaboración con Ferrol

«Aprovecho esta oportunidad para ofrecer desde este mismo momento mi máxima colaboración y total disposición al alcalde, autoridades, administraciones e instituciones y de manera muy especial a la ciudadanía de Ferrol a la que me debo como representante del AJEMA aquí en Ferrol y como oficial de la Armada.

Todo mi apoyo en cuanto sea menester incluída por supuesto y en lo que se pueda a la candidatura de la ciudad de Ferrol a ser reconocida Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Es mi misión y una de mis principales prioridades en esta etapa que hoy comienzo que la ciudad de Ferrol se sienta orgullosa de sus Fuerzas Armadas en general y de su Armada en particular».

Un ferrolano más

«Vengo a Ferrol, ciudad que vió nacer a mi mujer y a mis hijos, con una gran ilusión, si cabe mayor que todas cuantas veces he estado destinando aquí, que han sido muchas. En Ferrol he pasado los mejores años de mi vida, en las aguas de sus estrechas y bellas rías he aprendido el arte de la navegación y en sus calles el saber estar, sintiéndome acogido por la hospitalidad que siempre me han demostrado los ferrolanos. Me atrevería , pido permiso para ello que ¡me siento un ferrolano más! no solo por cómo me ha acogido siempre esta ciudad, sino también por cómo he abrazado toda la costa ártabra. A los cinco días de nacer ya comencé a disfrutar de las personas, del paisaje, de la comida y de las playas gallegas especialmente de la playa de cabañas a la que desde entonces, hace ya 61 años, considero mi casa y la playa más maravillosa del mundo. Ruego me disculpen los ferrolanos, con mención especial a mi familia política íntimamente ligada a la preciosa playa de san Jorge. Si uno comienza a hablar de playas y lugares maravillosos en Ferrol y en toda la costa ártabra no acabaría nunca«.

Mi familia

«Creo que es de justicia agradecer en este acto a quienes tantísimo debo, porque siempre han estado y seguro continuaran estando a mi lado, mi mujer Daría «ferrolana de pro» y mis hijos igualmente ferrolanos. Ellos han sacrificado y han aceptado sin rechistar y siempre con una magnífica actitud, mi trabajo, mis días fuera de casa, mis larguísimos y estimulantes despliegues, mías 18 traslados y mudanzas,etc. Ellos lo han aceptado todo, sin pedir nada a cambio, sin preguntar y siquiera sin mostrarme sus preferencias, posiblemente en algunos momentos contrarias a mis deseos profesionales, simplemente confiando en mi. ¡Gracias familia!,

Para terminar , pido a la Virgen del Carmen , nuestra excelsa patrona que me ilumine y guíe en el desempeño de mis responsabilidades y cometidos. También le pido que nos bendiga , nos acompañe y nos proteja a nosotros, a nuestras familias y a los ciudadanos de Ferrol y su entorno»

PALABRAS DEL AJAL

Por su parte el Almirante Rosique pronunció unas palabras que fueron premiadas con aplausos por parte de los asistentes. Palabras «en dos tonos«, uno el de amigo y fuera del discurso oficial y otro el ya de saludo al nuevo almirante del Arsenal y a todo el personal del mismo.

«En Ferrol te tratan como a uno más»

Fuera de «papeles» y en sentido muy de ciudadano » de a pie» se dirigió a los presentes mostrando su cariño hacia Ferrol

«Fuera de contexto…como el almirante ha entrado en un tema personal yo también voy a entrar, pero no lo tengo escrito. Entonces ¿qué hace aquí un murciano, cartagenero, fuentealamero?, ¿qué hace aquí? Pues en más de mis veinte destinos he estado destinado doce años en Galicia o sea que Galicia si que es mi segunda patria, en ella he estado más tiempo que en ningún otro sitio de España. Cinco año en Ferrol, como comandante de quilla de la «Méndez Núñez» y dos años como Jefe de Escuadrilla. Y dos años como Jefe de estudios en la Escuela Naval y en la ETEA de Vigo y luego los de la Escuela en el inicio de mi carrera.

Y en Ferrol, como decía el almirante estaba muy cómodo, se podía ir de uniforme por la calle en una época en la que de ir así en Madrid ya era distinto. Aquí te trataban como a uno más, muy bien.Yo quiero mucho a Ferrol, quiero mucho a los ferrolanos y me alegro de que vuelvo después de quince destinos y están los mismos, el director de la escaño,, el padre Simón, el almirante Romero,…por algo será, felicitaciones a Galicia y a Ferrol»

Apoyo prestado por el Arsenal

«Sean mis primeras palabras para dedicar un recuerdo respetuoso a las personas que han fallecido por la pandemia, desear ánimos a sus familias y seres queridos y una pronta recuperación a los que padecen hoy todavía la enfermedad».

«Quiero dedicar un merecido recuerdo al almirante que durante cuatro años ha estado al frente del Arsenal, VA Antonio Duelo Menor, que el día cuatro pasó a la Reserva.

Con el reconocimiento a su jefe el almirante Duelo, mi agradecimiento a todos los hombres y mujeres, militares de todos los cuerpos y escalas y personal civil que habéis trabajado en este Arsenal con gran dedicación, lealtad y capacidad de adaptación , venciendo las dificultades que se van presentado en el día a día».

Destacó al apoyo prestado desde el Arsenal a las unidades de superficie y de Infantería de Marina así como a los destacados despliegues sin olvidarse durante esta crisis sanitaria a la Operación Balmis y la Misión Baluarte.

«El legado que recibes ha sido un gran ejemplo y factor de motivación , no solo para el personal de este Arsenal sino también para los que nos dedicamos en cuerpo y alma al Apoyo Logístico»

Retos

Se refirió asimismo a los «retos que tenéis por delante que siguen siendo de gran demanda para tu personal, a los que les pido que trabajen con lealtad y que tu cuides como el tesoro más preciado de nuestra Armada».

«Lograr un Apoyo Logístico eficaz a las unidades de la Flota e instalaciones del entorno geográfico del Arsenal. Gestionar de forma eficiente el recurso económico que seguirá siendo restrictivo y de baja previsibilidad, lo que dificulta la ejecución y la planificación de inversiones, especialmente en infraestructura para continuar la modernización de Arsenales. Buscar el «Arsenal del Futuro».

Tras referirse a la modernización de Arsenales «avanzando en la organización por capacidades logísticas» y al personal civil y militar, «la solución no está en nuestras manos» indicó que hay que continuar organizando la implantación de la capacidad de movilidad y el teletrabajo.

Las F-110

En referencia a las nuevas fragatas F-110 indicó que hay que «gestionar en el nivel de responsabilidad del Arsenal los nuevos programas de Construcciones Navales o modernizaciones donde también está muy presente la sostenibilidad. Como ocurre en el programa de las cinco fragatas F-110que bajo la dirección de la Secretaría de Estado de Defensa y la participación desde el principio de la Armada se construirán en navantia , empresa estratégica de importancia vital para España. Estas fragatas serán un motor de la industria 4.0 y de la importante Transformación Digital de la que muchas empresas de la zona se verán beneficiadas.».

Relaciones institucionales

Finalizó sus palabras señalando que «es importante mantener esas excelentes relaciones institucionales con las autoridades e instituciones de Galicia y en especial de Ferrol que han sido una gran referente a los largo de la historia para que se entienda que todo lo que hacemos es en beneficio, defensa y seguridad de la sociedad.

No quiero terminar sin pedirle a nuestra Patrona, la Virgen del Carmen que sigáis manteniendo la satisfacción del deber cumplido, ya que hacéis todo lo que podéis , y más, con los recursos disponibles. Y que os ayude a seguir trabajando con la dedicación, compromiso y lealtad que habéis demostrado durante estos años».

FINAL DEL ACTO

Terminadas las palabras del AJAL la Unidad de Música interpretó el Himno de la Armada que fue cantado por los asistentes y se procedió a la retirada de la Bandera Nacional con los honores de ordenanza finalizando el acto con el desfile de la Fuerza.