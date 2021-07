Ferrol-CCOO se hace eco de la resolución judicial a favor de un delegado sindical que iba a ser trasladado «injustificadamente»

La Justicia da la razón a un delegado de CCOO «contra un traslado irregular e injustificado de Endesa». El afectado, trabajador del puerto de Ferrol, había denunciado a Endesa Generación, S. a., por la orden de traslado a la central de Lleida, en el Pirineo catalán.

La jueza, titular de la Sala de lo social número uno de Ferrol, «estima parcialmente la demanda del trabajador, con trece años de antigüedad en la empresa y cuyo puesto de trabajo habitual es en la terminal portuaria de Caneliñas. El fallo es claro y declara «injustificada» la movilidad geográfica y reconoce el derecho del demandante a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo»

Endesa había ordenado su incorporación a la central de Cataluña con fecha de 1 de julio, pero la ejecución de la sentencia dictamina contrario. «A empresa non respectou unha garantía sindical que é a prioridade de permanencia do delegado de persoal no comité» señalan desde la asesoría jurídica de CCOO en Ferrol.

Desde CCOO-Industria señalan que la empresa eléctrica está incumpliendo «reiteradamente e con pleno coñecemento» el acuerdo social para las reubicaciones firmado a nivel estatal, incluso utilizándolo «ó seu antollo» con el objetivo de «desarmar a representación sindical sen disimulo, algo que esta central non vai tolerar»

Endesa, que tiene en perspectiva a transformación de su modelo de negocio, prevé trasladar en este año a 14 de los 21 trabajadores que tenía en Caneliñas. «Temos coñecemento de que está a subcontratar traballos que podía acometer co seu propio persoal ó que pretende trasladar» señala CCOO.