El Partido Popular responsabiliza a Mato de recortar ayudas a los escolares de cara al próximo curso

La concejala del Grupo Municipal Popular Rosa Martínez denuncia «el recorte en las becas de comedor que el gobierno de Mato aplicará a partir del próximo curso escolar 2021-2022 a los niños y niñas de nuestra ciudad. Las becas de comedor son la alternativa para cientos de familias con problemas económicos, ayudan a la conciliación y fomentan la educación para la convivencia y el respeto” afirmó.

«No entendemos cómo en la situación actual en la que se encuentra Ferrol, lidera el nivel de pobreza en Galicia y es la primera de las siete grandes ciudades con la tasa de paro más elevada, el gobierno de Mato es capaz de eliminar las becas de desayuno para los niños y niñas que acuden a colegios concertados. Mato se olvida de que se beca al alumno, no al centro educativo al que acude y está privando a los niños y niñas de los colegios concertados de poder optar al servicio de desayuno, la primera comida del día, además un desayuno diario y equilibrado se asocia con un mayor rendimiento físico e intelectual», insistió la popular. También reveló que en Ferrol el número de centros concertados es más elevado que el de públicos, por lo que esta medida afectará a un mayor número de alumnos, sin que esto parezca importarle al gobierno de Mato.

Martínez Beceiro recordó que durante el mandato del Partido Popular tanto el programa de becas de comedor como el de ayudas a la escolarización se extendió a los colegios concertados –antes solo estaban dirigidas a los alumnos y alumnas de los centros públicos– ya que se trata de aportaciones directas a las familias y no al centro educativo, algo que este gobierno no tiene en cuenta.

«La tijera de Mato llega también a la educación especial: el próximo curso los escolares de estos centros educativos no tendrán becas de comedor, cuando antes sí estaba contemplado en las bases. No nos sirve que se diga que de manera excepcional se estudiarán los casos, los escolares de educación especial tienen el mismo derecho que el resto de alumnos a la beca de comedor, es un derecho universal no excepcional”señaló Martínez Beceiro

La popular insistió en que la convocatoria de ayudas esté abierta a lo largo de todo el año para las becas de comedor, que no haya lista de espera ni tampoco techo de gasto, ya que solo se ha incrementado en 3.000 euros la partida destinada para las becas y las ayudas a la escolarización, «algo que nos parece insuficiente teniendo en cuenta la situación económica por la que atraviesan muchas familias. Pedimos a Mato que no castigue más a las familias ferrolanas, que no discrimine a los niños y niñas por acudir a un determinado centro educativo y que incremente la partida presupuestaria para aumentar el número de beneficiarios”, concluyó la concejala Rosa Martínez.