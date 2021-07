O BNG pide dotar ás traballadoras do SAF con máscaras FFP2

Maria do Mar López, concelleira do BNG en Ferrol, defendeu que as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) dispoñan de máscaras FFP2 para desenvolver o seu traballo en condicións de maior seguridade.

A concelleira formulou esta petición ao goberno local no transcurso da comisión informativa de Benestar co obxectivo de que desde o goberno municipal se dirixan à empresa concesionaria do servizo para que atenda esta solicitude das propias traballadoras que prestan este servizo municipal.

Lembrou que por parte da empresa adxudicataria deste servizo están a suministrar ás traballadoras máscaras cirúrxicas en vez de FFP2. É por iso que desde o BNG creen «moi necesaria a distribución de máscaras FFP2 ás traballadoras do SAF, porque ainda tendo a pauta de vacinación completa non garante que non sexan transmisoras da enfermidade así como tampouco ser infectadas debido a que no seu traballo non existe a distancia de seguridade e están en ámbitos pechados, ou de pouca ventilación.»

Así mesmo para o BNG a nova concesionaria do servizo de axuda no fogar en Ferrol, «deberia suministrar a todas as traballadoras máscaras FFP2, sen nengún tipo de excepción para garantir a saúde de traballadoras e usuarias e o goberno local debe ser garante disto e preocuparse porque sexa así.«