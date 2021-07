Moeche-PP y BNG coinciden en que el Concello defienda los intereses de los vecinos ante los proyectos eólicos

La Casa del Concello de Moeche acogió al mediodía de este viernes una sesión de la Xunta de Portavoces para poner en común las posturas de los dos grupos con representación municipal -BNG y PP- al respeto del proyecto del parque eólico Moeche y de otros, como el P.E. Badulaque que pretenden instalarse en el territorio.

El BNG tiene claro que «eólica sí, pero no así», aludiendo a que «el despliegue de renovables se pretende hacer, también en Moeche, de espaldas al vecindario, de manera apresurada y sin contrapartidas para los territorios que sufrirán el impacto de los molinos». Por su parte, el Partido Popular también expresó su acuerdo con este tipo de energías, aunque precisando «que su implantación debe hacerse cumpliendo con la normativa ambiental y urbanística».

Ambas formaciones coinciden en el camino emprendido por el Equipo de Gobierno de informar al vecindario desde el primer momento y también en la necesidad de ofrecer apoyo para que puedan presentar alegatos fundamentados con las que defender sus derechos.

Además, BNG y PP están de acuerdo en que el Concello debe encabezar la relación de alegatos centrado en la vigilancia de la legalidad del proyecto y de su tramitación, pero también en aquellas cuestiones que, de una forma o de otra, puedan ir en contra del interés colectivo y del desarrollo futuro del municipio.

Desde que se empezó a hablar de la eólica en la comarca, el Concello de Moeche siguió de cerca toda la información que fue apareciendo, primero en forma de rumores y luego con publicaciones oficiales de proyectos acompañados de los de los correspondientes plazos de exposición pública.

Dentro de este bum de parques, Moeche queda tocado -por ahora- por dos proyectos de los seis que Enel Green Power pretende erguir en 50 kilómetros alrededor de As Pontes. «En nuestro ayuntamiento serían PE Badulaque -que afecta con tres molinos a la zona de Abade- y el PE Moeche que siembra literalmente el territorio con una docena de aerogeneradores de hasta 200 metros de altura».

Ambos proyectos han abierto desde esta misma semana el período de alegaciones (30 días hábiles), que llega precedido de una campaña promovida por el Concello para informar al vecindario sobre que movimientos están produciéndose en el sector eólico y también sobre que intenciones tiene la multinacional eléctrica ENEL con respecto a Moeche.

En este sentido, la semana pasada hubo una reunión con el Observatorio Eólico de Galicia y este martes a la tarde se celebró otra con la empresa -a la que asistieron alrededor de 70 personas- donde «quedó patente su determinación para infestar de molinos el territorio, pero también donde quedaron en el aire múltiples incógnitas que acentúan aún más «el malestar del vecindario, por lo menos la mayoría de la que asistió a la reunión» en relación con los proyectos que hay ahora mismo arriba de la mesa».

«Nos dieron alguna información, pero no toda, y algunas cosas que contaron eran notablemente parciales e incluso dudosas. Dijeron, por ejemplo, que en 85 metros alrededor de los molinos se va a poder plantar y hacer cualquier actividad, cuando la ley dice que son 200 metros. También comentaron que ellos no iban a solicitar ninguna modificación de la cualificación del suelo del parque para que pase ser considerado suelo de protección de infraestructuras, lo que es una verdad a medias, porque claro que no lo van a solicitar, ese cambio es automático por ley», resume Beatriz Bascoy.

«Se puso de manifiesto que los beneficios no son para la gente, son para la empresa. Y en el caso del Concello, si los parques van adelante, se percibiría una cuantía por la licencia de obras, pero eso es puntual. Después quedará el IBI y el IAE, pero la contrapartida es que casi todo Moeche esté infestado de torres de 200 metros que no van a repercutir en el precio de la luz ni van a repercutir en que se creen puestos de trabajo».

Postura de los grupos municipales

Por su parte, los dos grupos con representación municipal también se pronunciaron en la mañana de este viernes sobre los proyectos eólicos, sopesando su impacto paisajístico y otras repercusiones que podrían tener en la vida de las personas -ruidos, cercanía a viviendas, etc.- y también en la actividad agroganadera y forestal, debido la ese cambio automático en la cualificación de las tierras en 200 metros alrededor de cada aerogenerador.

«Hoy el BNG y el PP expusimos en Xunta de Portavoces nuestra postura y coincidimos en que la energía eólica es necesaria, pero no tal y como se está planteando para Moeche. Estamos hablando de 12 molinos del parque eólico Moeche y otros tres del parque eólico Badulaque, que también está ya en exposición pública. Son máquinas de 200 metros de altura ubicadas de este a oeste y de norte a sur por todo el ayuntamiento y, en algunos casos, a menos de 300 metros de las casas», explica Beatriz Bascoy.

La alcaldesa añade, por su parte, que entre el grupo de gobierno y el de la oposición «hay coincidencia de parecer» con respecto al camino emprendido por el consistorio «para informar y asesorar al vecindario en esta cuestión». Bascoy añade que ambas formaciones con representación municipal «tenemos claro que el Concello, como institución, tiene el deber de presentar alegatos bien fundamentados sobre los proyectos Moeche y Badulaque. También consideramos que hace falta enfocar los alegatos en todas aquellas cuestiones que repercutan negativamente en la gente y en la vida del ayuntamiento. Y dentro de las competencias limitadas que tenemos, ya que las autorizaciones dependen del Estado y de la Xunta, tenemos que vigilar que toda la tramitación de estos proyectos se haga dentro de la más escrupulosa legalidad».

La regidora insiste en que el posicionamiento de la Xunta con respeto a los proyectos «es fundamental». Tanto el P.E. Badulaque como el P.E. Moeche están fuera de las áreas de desarrollo eólico definidas en el Plan Eólico de Galicia, de manera que la Xunta es competente para emitir un informe desfavorable, además de otros en el mismo sentido referidos la posibles vulneraciones de normativas sectoriales de competencia autonómica.

Sin embargo, Bascoy también recuerda que a principios de año el Gobierno galego promovió una modificación «que parece hecha a la medida para estos casos» a través de la Ley de simplificación administrativa y reactivación económica «que le da potestad a la Xunta para autorizar nuevos parques aunque estén fuera de áreas de desarrollo», siempre y cuando vayan asociados a acciones vertebradoras del territorio o iniciativas que tiren del desarrollo socioeconómico. «Esto deja una puerta abierta para que la Xunta los autorice, aunque sepamos ya que estos dos proyectos que nos afectarían a nosotros no generarían más de dos o tres empleos durante la fase de producción. ENEL también cuantificó en algo más de 100 los empleos durante las obras de los seis parques pero, segundo reconocieron anteayer, ellos no garantizan que se vayan a contratar personas o empresas de Moeche para hacer ese trabajo».

Apoyo al vecindario en los alegatos

El Concello tendrá a partir de este lunes una copia impresa de la documentación del proyecto del parque eólico Moeche para que cualquier persona interesada pueda consultar los aspectos ambientales, arqueológicos y, principalmente, de la distribución de los molinos, pistas y otras infraestructuras.

Además también contratará asesoramiento legal para preparar los alegatos municipales y para hacer una batería de escritos tipo que después el vecindario pueda adaptar sin mucha complicación a sus necesidades.

Las alegaciones para el proyecto del P.E Moeche y para el P.E. Badulaque pueden presentarse hasta lo 18 de agosto. Los alegaciones deberán dirigirse al Área de Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia, situada en la Praza de Ourense 11, C. P. 15003 A Coruña. Las personas físicas podrán ejercer ese derecho indistintamente por el registro presencial o telemático, mientras que las personas jurídicas deberán hacerlo obligatoriamente por vía electrónica. También se podrán remitir a través del registro municipal.

Documentación completa do PE Badulaque

Documentación completa do PE Moeche