Narón-As «Pegadas» obtidas nos «Camiños Escolares Seguros» poderán canxearse ata o vindeiro xoves

Os escolares que participaron no curso 2020-2021 no programa municipal «Camiños Escolares Seguros» poderán canxear as «Pegadas» obtidas por agasallos ata o vindeiro xoves, día 15 (incluído)

Para facelo, tal e como se recordou dende o Concello, é preciso descargar o vale no que se contabilizan esas Pegadas, podendo facelo directamente a través da páxina: pegadas.naron.es ou da APP Pegadas Narón para a continuación proceder a validalo co persoal do equipo de Educación Viaria de Narón, no Concello.

No caso de que eles dispoñan do agasallo elixido xa llo entregarán á alumna ou de non ser así, cuñarán o vale para poder recollelo no establecemento indicado.

As persoas que teñan algunha dúbida sobre o procedemento poden chamar aos números de teléfono 666 438 222 ó 600 448 730 ou escribir ó correo electrónico: seguridadevial@naron.es

Un centenar de establecementos da cidade participan neste programa, ofrecendo diversos agasallos, e o propio Concello tamén ofrece algunhas opcións, como entradas para espectáculos infantís no Pazo da Cultura, cubrebocas infantís ou libros da Biblioteca municipal. O procedemento completo deste programa e o catálogo de agasallos pode consultarse a través tanto da páxina web como da aplicación do citado programa.

O vindeiro 16 de xullo ás 00.00 horas o contador de cada alumna e alumno deste programa porase a cero de cara ao curso 2021-2022, polo que no caso de non canxear os puntos acumulados o pasado curso perderáos definitivamente.