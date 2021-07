Investigadores de la Facultad de A Coruña, Premio SEIO-BBVA a la Contribución Metodológica en Estadística

Ricardo Cao, Ana López Cheda y Amalia Jácome (de izquierda a derecha) con motivo de su asistencia al Taller de la Red de Investigación Teoría Asintótica en Estadística Multidimensional, celebrado en Lovaina (Bélgica) en agosto de 2018

Investigadores de la Facultad de A Coruña, Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación, CITIC, Ana López Cheda, Ricardo Cao Abad, María Amalia Jácome Pumar y la investigadora Ingrid Van Keilegom, de la Universiteit Leuven ( Bélgica), acaban de ser galardonados con el Premio a la Mejor Contribución Metodológica en Estadística convocado por la Sociedad de Estadística de Investigación Operativa (SEIO) y la Fundación BBVA

En esta segunda edición, el jurado premió cinco aportaciones en los campos de la Estadística y la Investigación Operativa reconociendo las aportaciones más innovadoras en estas dos disciplinas.

El premio a la Mejor Contribución Metodológica en Estadística fue para Ana López Cheda (Investigadora Distinguida Beatriz Galindo), Ricardo Cao Abad (Catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de A Coruña), María Amalia Jácome Pumar (Catedrática de Estadística e Investigación Operativa) todos ellos del Grupo de Investigación en Modelización, Optimización e Inferencia Estadística de la Universidad de A Coruña y pertenecientes al Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (CITIC) e Ingrid Van Keilegom (Catedrática de Estadística e Investigación Operativa de la Katholieke Universiteit Leuven ,Bélgica) por su artículo «Nonparametric incidence estimation and bootstrap bandwidth selection in mixture cure models» (Estimación de incidencia no paramétrica y selección de ancho de banda bootstrap en modelos de cura de mezcla) publicado en Computational Statistics & Data Analysis.

Los métodos propuestos en el artículo son útiles para analizar tiempos de vida en situaciones donde el evento de interés (muerte por una enfermedad en particular) puede no ocurrir porque el paciente está curado. Los métodos generalizan los métodos de estimación del análisis de supervivencia de dos formas: permiten la existencia de cura entre las llamadas vidas censuradas y contemplan la posible explicación en la vida de variables relevantes en el problema (factores de riesgo, características que influyen en el pronóstico) etc. El artículo estudia las propiedades teóricas de los métodos propuestos, mostrando su buen comportamiento tanto desde el punto de vista teórico como a través de la simulación con datos artificiales. También se aplican a una base de datos real proporcionada por la Dra. Sonia Pértega y Salvador Pita (ahora fallecido),perteneciente al Instituto de Investigaciones Biomédicas constituido por la UDC y el CHUAC.

La Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO) y la Fundación BBVA anuncian los Premios Sociedad de Estadística e Investigación Sociedad – Fundación BBVA 2021 a las aportaciones científicas de especial relevancia en estadística e investigación operativa. Con carácter anual y estatal, los premios reconocen la originalidad, la innovación y la aportación a los campos de la Estadística y la Investigación Operativa con el doble objetivo de fomentar la labor investigadora en estos dos campos y su proyección a la sociedad.