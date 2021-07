Fene-Dados a conocer los premiados del XXV Concurso de Humor Gráfico «Curuxa do Humor 2021»

El jurado del XXV concurso de Humor Gráfico «Curuxa do Humor 2021″ de Fene ha procedido a la designación de los premiados de este año. Estuvo compuesto por el alcalde, Juventino Trigo; el concejal de Cultura, Justo Martínez Ardá; la titular del Museo do Humor, Almudena Marcos, y de los cómicos gráficos Carlos Silvar, Xosé Tomás y Hugo Feal Permuy (este último, ganador de la Curuxa Nova 2020).

El ganador del 1er Premio Curuxa 2021, Alexandre Sequeiros Camiña, presentó en el concurso un dibujo titulado “Cegueira”. El jurado valoró este trabajo como «la capacidad de sintetizar la metáfora visual», así como el hecho de «poder tener muy pocos elementos«. También destacó «el estilo limpio, sobrio, contundente y muy cercano al diseño, con una buena selección de colores».

El 2º Premio Curuxa fue en esta edición para Fernando Iglesias Mouta-Kohell-, por un dibujo presentado con el título «Éxodo». En su análisis, el jurado destaca que esta obra transmite un mensaje «que condensa muy bien la realidad gallega y una forma de ver la vida muy cercana a nuestro territorio con el humor local, la retranca gallega». También ha destacado que se trata de un estilo «muy bien resuelto en cuanto a líneas, composición y elección de colores, en general muy adecuado para el humor gráfico»

En relación a los ganadores del Premio Curuxa Nova, el jurado destacó el trabajo de Nuria Martínez Carbó, quien ganó el I Premio por un dibujo titulado “Un cadáver con sorte” señalando como su principal valor «la capacidad de generar sorpresa entre el estilo inicial y el mensaje que finalmente se descubre» además de poner el acento en su «fuerte ironía». También agrega que «la elección de un estilo poco común en el humor gráfico, como el marco o la viñeta de novela gráfica»

Y, finalmente, el 2º premio Curuxa Nova fue para Sarai Outeiral Ces por un dibujo titulado «Emancipación». De él, el jurado valoró especialmente su tema «en sintonía con la realidad actual de la gente», pero también su estilo, calificado gráficamente como «muy potente, que funciona muy bien y con un manejo muy correcto de la técnica»

Además de los ganadores, el jurado también acordó nominar a los finalistas de esta edición, con diploma pero sin dotación económica, por las obras presentadas por Borja Ramón López Cotelo (categoría Curuxa) con el título «Negacionismo» y de Lucas Sixto Carballeira (Categoría Curuxa Nova) con el dibujo «Vacinados»

Organizados por la concejalía de Cultura de Fene, los Premios Curuxa do Museo do Humor buscan reconocer la labor de los mejores cómicos gráficos del momento (tanto gallegos como de cualquier rincón del Estado), además de buscar una mayor proyección pública do Museo do Humor de Fene, uno de los pocos de su tipo que existen en nuestro país y en el mundo.

Los premios están dotados, en el caso del Curuxa Gráfica, con 2.000 euros y un diploma el primer premio y con 1.500 euros y un diploma el segundo. La sección Curuxa Nova otorga 1.000 y 500 euros para el primer y segundo premio, respectivamente, junto con cada diploma.

Exposición de obras presentadas

El alcalde y presidente del jurado, Juventino Trigo, ha dicho en la mañana de este lunes que en el último trimestre del año el Museo do Humor acogerá una exposición con una selección de obras que participaron en la convocatoria (67 en total, de las que 50 participaron en la categoría Curuxa y los 17 restantes en la categoría Curuxa Nova). Además, en la web del Museo (http://museodohumor.fene.gal) se habilitará una galería virtual en esas fechas con todas las obras presentadas a concurso en esta edición.