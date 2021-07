El SERGAS publica el listado provisional de admitidos y excluidos de categorías varias

Un total de 7.149 postulantes fueron admitidos a estas pruebas de forma provisional, excluyendo al 9,87% de los matriculados.

En la categoría de pinche hay 4.792 personas ingresadas, 157 en logopeda, 271 en terapeuta ocupacional, 426 en cocinera, 1.496 en telefonista y 7 en personal técnico de farmacia – turno discapacidad intelectual.

El 16,48% de los aspirantes inscritos deberán realizar la prueba de gallego, ya que no están exentos de este ejercicio, al no estar en posesión de la Celga o certificado que acredite el correspondiente conocimiento de gallego.

Cabe destacar que solo el 2% de las altas para este proceso fueron formalizadas por personas residentes en municipios fuera de nuestra Comunidad Autónoma. Además, alrededor del 40% de las personas admitidas son menores de 40 años y el 76% son mujeres.

De la misma forma, ejercen su derecho de promoción interna, solicitando participar en esta ronda de acceso, un total de 91 aspirantes, todos ellos profesionales del Servicio Galego de Saúde con vinculación fija, y que están desarrollando sus funciones en otra categoría profesional del mismo o menor nivel de titulación

El listado provisional de admitidos y excluidos se encuentran publicados, a disposición de los usuarios, en la página web del Servicio Galego de Saúde ( www.sergas.es ). Además, el solicitante puede consultar el estado de cada solicitud en Fides/expedient-e, en la sección «Procesos»

Los candidatos excluidos, y los no exentos del ejercicio de lengua gallega, o aquellas personas que no figuren en la lista, disponen de 10 días hábiles (el plazo finaliza el 26 de julio) contados a partir del día siguiente a su publicación, para presentar una reclamación dirigida a la misma Unidade de Validación a la que dirigieron la solicitud de participación, y a través de la cual podrán subsanar el defecto que motivó su exclusión o la declaración de no exención del ejercicio del gallego.

Además, está disponible la dirección de correo electrónico a la que los solicitantes pueden enviar sus consultas o consultas: oposicions@sergas.es.