As Pontes-Representantes sindicales denuncian el abandono de los trabajadores de la Central de As Pontes

Representantes de la CIG , CCOO y UGT comparecieron en la tarde de este martes en rueda de prensa para denunciar el abandono absoluto en el que Endesa y los gobiernos de España y Galicia están dejando a los trabajadores de la central térmica y del conjunto de As Pontes, al no ofrecer garantías de proyectos de continuidad del empleo o reindustrialización. La jornada para los medios de comunicación tuvo lugar en el marco del campamento indefinido que el personal de los auxiliares inició hace una semana frente al Concello para exigir soluciones inmediatas

En este sentido, acusó a Endesa de querer irse de As Pontes sin asumir ninguna responsabilidad «después de saquear nuestros recursos durante décadas, haber sido enriquecidos por millones y tratar, sobre todo, de seguir manteniendo una posición de oligopolio en la producción de energía».

Carril calificó de «escandaloso» que a pesar del conocido cierre de la planta, «no se han tomado medidas para mitigar el impacto laboral y económico del cierre de la planta y siguen siendo proyectos de industrialización indefinidos». Por ello, llamó la atención sobre la falta de políticas públicas para abordar el proceso de descarbonización «ya que son los directorios de las empresas quienes deciden este derribo, porque no se puede llamar una transición a lo que está sucediendo, mientras que los gobiernos se limitan a regular y financiar el diseño realizado por grandes empresas»

Sin respuesta a la solicitud de reuniones urgentes

Por tanto, que los gobiernos sigan incumpliendo las demandas que el personal y los sindicatos vienen haciendo desde hace meses y sin considerar propuestas para dar una salida «es una burla». Criticó que a estas alturas, el presidente de la Xunta de Galicia, la ministra de Transición y la ministra de Trabajo no hayan recibido a los representantes de los trabajadores, pese a las reuniones urgentes solicitadas el 7 de junio para abordar qué proyectos concretos se instalarán en As Puentes, definir los plazos (porque tanto las propuestas de otras empresas como los proyectos en los que participa Endesa no estarían operativos antes del año 2023) y qué impacto tendrán en la creación de empleo y la economía local.

En esta línea, hay que destacar que todos los planes industriales anunciados hasta ahora vinculan su materialización a la conseguida por los fondos europeos, demostrando así la falta de una política industrial y sometiendo el presente y futuro de la región a la concesión de dichas ayudas. Frente a esto, el secretario general de la CIG destacó que las administraciones tienen la obligación de garantizar una transición justa y que este proceso no se hace a expensas del empleo ni de desmantelar todo un condado. «Los gobiernos deben obligar a Endesa a negociar el mantenimiento de puestos de trabajo y la planificación, de forma conjunta, de una propuesta industrial para As Pontes» concluyó.