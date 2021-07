Fene-«Son un monstro» tercera función del ciclo «Humor Peregrino»

El espectáculo «Soy un montruo» de Gala Martínez, protagoniza la tercera función del ciclo «Humor Peregrino»

«Son un monstro. Cuanto más me conozco, peor me caigo. Voy a contar que soy la peor persona del mundo. Pasé la mitad de mi vida siendo una víctima, la buena, la que siempre cedía… Ahora prefiero ser una déspota. Soy adicta a cualquier cosa, por ejemplo a los bolígrafos Bic. No le veo inconveniente a nada y soy la peor amiga del mundo…»

Así se presenta la actriz y periodista Gala Martínez que este viernes sube al escenario de la Casa da Cultura de Fene en el marco del ciclo «Humor Peregrino» La función comenzará a las 21 horas con entrada libre hasta completar aforo (50 personas).

Gala Martínez-Romero se define a sí misma como «creadora, creativa, buscadora de historias, vividora de momentos y bebedora de café y cervezas» Apasionada por un tiempo por los focos, las cabinas, las parrillas, las notas de prensa y los boletines informativos, un día «mordió duro el fruto prohibido de la actuación» licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual, con formación en locución y doblaje, ha trabajado desde la edad de 18 como directora, coordinadora de artistas, responsable de comunicación, producción… y en los últimos años se ha movido hacia la actuación, la formación como actriz, improvisadora y directora en Central de Cine, Espazo Aberto, Circo9 o Escola Espontánea.

Tras dirigir varias obras de teatro infantil y microteatro para adultos en Madrid, se traslada a Santiago de Compostela en 2018. En los últimos tiempos ha ido promocionando su papel de humorista en los escenarios del circuito gallego así como estrenando su ópera debut MedeA – una revisión del personaje desde una perspectiva feminista- y presentó varias Galas de Cómicas, Imprómicas, Periódicas, Bruxería Improvisada y el Cabaré de Mulleres en el Circo9.

Tras su paso por la producción y comunicación en Terra Mítica, Microteatro por dinero y Kazumbo Teatro, ahora dirige su propia compañía de comedia, Remolachas Libres, y cogestiona la sala de formación artística Espontánea, en Santiago de Compostela.

Humor peregrino

O Camiño Inglés es un patrimonio natural, arquitectónico pero también inmaterial. El ciclo Humor Peregrino -incluido en el proyecto Viñetas do Camiño– tiene por objeto proporcionar al público una representación de la narración oral y la música «boas compañeiras para os peregrinos»

El ciclo incluye cuatro actuaciones de narración oral y música, organizadas por las consejerías de Cultura y Turismo de Fene con la colaboración da Rede Cultural de la Diputación de A Coruña.

Tras las actuaciones protagonizadas por Ukestra do Medio, Paula Carballeira y Gala Martínez (que actuará este viernes), la próxima semana el grupo The Teta´s Van cerrará «Humor peregrino» (23 de julio, Plaza del Concello 21 h), coincidiendo con la inauguración de la exposición de «Viñetas do Camiño»

Más información, en la web del Concello de Fene www.fene.gal o en la concejalía de Cultura tfno. 981 340 366